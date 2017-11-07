Мостовой: «Карасев – опытный рефери, но стерпел хамство со стороны Вернблума»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что в спорных моментах матча «Локомотива» и ЦСКА в рамках 16-го тура РФПЛ разберется КДК РФС. При этом он отметил, что судьям не стоит терпеть хамство со стороны футболистов.

«Думаю, КДК РФС разберется в этом эпизоде. Можно понять Гончаренко: ты теряешь своего игрока после удаления второй матч подряд. И теперь любой свисток судьи действует на нервы.

Но с другой стороны, ЦСКА в данном матче странно сетовать на арбитров. Им нужно сказать спасибо, что Карасев не удалил Вернблума. И здесь вопрос к судьям, почему они позволяют футболистам и тренерам так с собой обращаться.

Вроде бы Карасев – опытный рефери, судил чемпионат Европы, Олимпиаду, сейчас претендует на чемпионат мира. Но терпит такое хамство. Раньше у нас Халку все позволялось, теперь – Вернблуму», – считает Мостовой.

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.