Будогосский положительно оценил работу арбитра Карасева

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский положительно оценил работу судейской бригадой под началом Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:2). Стоит отметить, ранее сам арбитр заявил, что недоволен своей работой в этой встрече.

– Ваше мнение о работе бригады Карасева?

– Матч в повторах пока не посмотрел. То, что увидел с трибуны стадиона, меня удовлетворяет.

– Судейство оцениваете позитивно?

– Безусловно. Игра была очень трудной, особенно во втором тайме, она требовала умелого управления со стороны арбитров. И думаю, что мастерство рефери в этой ситуации способствовало тому, что игра не вышла из-под контроля. Да, были какие-то эмоциональные моменты, но профессионализм арбитра и состоит в том, чтобы этими эпизодами вовремя управлять, вовремя их урегулировать. И в итоге игра завершилась на нормальной ноте. Хотя, конечно, она изначально прогнозировалась очень непростой, носила принципиальный характер. Не случайно под этот матч мы выбрали бригаду Карасева. И бригада справилась с задачей.