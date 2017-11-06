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  • Карасев остался недоволен своей работой на матче «Локомотив» – ЦСКА

Карасев остался недоволен своей работой на матче «Локомотив» – ЦСКА

6 ноября 2017, 18:27
30

Арбитр Сергей Карасев, обслуживавший поединок 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2), выразил недовольство своей работой.

38-летний судья из Москвы в начале второго тайма удалил полузащитника армейцев Хетага Хосонова, а ближе к концу встречи назначил в ворота красно-синих 11-метровый удар.

«Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен», – сказал Карасев.

Напомним, что после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко резко высказался по поводу судейства в дерби.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Карасев Сергей
Комментарии (30)
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Спартач_навсегда
1509982863
вермблума надо было удалять прямой красной после того как он ударил локтем в лицо ,по -моему Игнатьева
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BRO_football
1509983569
Карасёв судил первый матч между ЦСКА и Локомотивом, где армейцы проиграли 1-3 не без судейских ошибок. По вашему это нормально ставить его во второй раз против этих же команд?! Идиоты! Если судить по логике, то он по-любому хоть какой-нибудь команде да подыграл. А если арбитр был бы не из Москвы, то и подыгрывать ему было бы не зачем.
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серега кашин
1509983573
недоволен что еще одного надо было по любому удалять
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cska-62
1509983594
В "одну калитку" не судил, и то хорошо! Хотя были ошибки по мелочам (с определением того, от кого уходил мяч!), да и Хосонову вряд ли стоило вторую жёлтую давать. Нарушение было, но не грубое и не было срыва атаки. А вот Вернблума за удар локтём я бы удалил. Но железнодорожник занялся артистизмом, хватаясь за лицо, хотя удар пришёлся в грудную клетку.
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Masteralex
1509983982
Удаление было совсем не по делу, не было бы удаления в пустяковом моменте, не было бы Вернблума бьющего локтями
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Garrincha58
1509985205
удалять молодого не стоило он случайно наступил сопернику на ногу
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prtcs
1509986693
Поздно лить крокодиловы слезы. Подлость она всегда выходит наружу.
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aimer1988
1509989369
Ну тут скорее недоволен тем, что не удалил Вернблума, хотя имел 2 стопроцентных возможности это сделать по правилам
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welas
1509989702
блин ну карась конечно пожалел вернблума. почти все специалисты сказали прямая красная и я на все 100 согласен. самое интересное у него не впервый раз это происходит, очень мерзапакостный игрок.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1510037415
Такие вещи Контрольно-дисциплинарный комитет должен рассматривать на специальном заседании - Вернблума на 5 игр минимум посадить на трибуны
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