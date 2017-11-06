Карасев остался недоволен своей работой на матче «Локомотив» – ЦСКА

Арбитр Сергей Карасев, обслуживавший поединок 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2), выразил недовольство своей работой.

38-летний судья из Москвы в начале второго тайма удалил полузащитника армейцев Хетага Хосонова, а ближе к концу встречи назначил в ворота красно-синих 11-метровый удар.

«Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен», – сказал Карасев.

Напомним, что после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко резко высказался по поводу судейства в дерби.