Рибери вернулся к тренировкам в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери тренировался на базе команды впервые за месяц.

В октябре хавбек получил повреждение голени в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Герты» (2:2).

Остальные игроки мюнхенского клуба отсутствовали из-за вызовов в национальные сборные. 34-летний завершил выступления за команду Франции в 2014 году.

В текущем сезоне он провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Подопечные Юппа Хайнкеса лидируют в турнирной таблице Бундеслиги.