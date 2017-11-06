Дешам: «Эвра сам знает, что ему не стоило бить фаната»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал эпизод с удалением Патриса Эвра перед матчем Лиги Европы. Защитник «Марселя» до начала встречи с «Виторией Гимараеш» (0:1) ударил болельщика ногой в лицо.

«Не хочу осуждать Эвра или защищать его. Я прекрасно его знаю. Ему не стоило этого делать, и он сам это понимает.

«Марсель» и УЕФА начали расследование по этому делу», – сказал 49-летний специалист.

По словам свидетеля драки, 36-летний футболист оскорбил матерей фанатов.

Клуб отстранил француза на неопределенный срок.