Шевченко: «Заказывайте билеты на Евро-2020. Уверен, что Украина выйдет»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед сбором команды.

«Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и мы будем двигаться вперед. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом.

У меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020. Уверен, что выйдем. Сегодня первое и второе места выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.

Хочется поехать на турнир? Заказывайте билеты», — сказал Шевченко.

41-летний специалист возглавил национальную команду в июле 2015 года.