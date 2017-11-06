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  • Шевченко: «Заказывайте билеты на Евро-2020. Уверен, что Украина выйдет»

Шевченко: «Заказывайте билеты на Евро-2020. Уверен, что Украина выйдет»

6 ноября 2017, 20:05
7

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед сбором команды.

«Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и мы будем двигаться вперед. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом.

У меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020. Уверен, что выйдем. Сегодня первое и второе места выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.

Хочется поехать на турнир? Заказывайте билеты», — сказал Шевченко.

41-летний специалист возглавил национальную команду в июле 2015 года.

Источник: Footboom
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Динамо К Шевченко Андрей
Комментарии (7)
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ROSTOV SUPER
1509988595
Вы также были уверены , что при отборе на ЧМ - 2018 обойдете турок с хорватами или хотя бы одного из них !
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STAFOR13
1509988651
Попадут в группу с Италией и Испанией, тогда точно он выйдет... Исландию, Турцию, Хорватов и др, не смогли обойти, потому что уровень не выше чем наш, группу с Сан-Марино, Андоррой и др такими командами увы не попасть, в каждой группе по 1 такой сборной...Одно и тоже что Черчесов заявит что до полуфинала ЧМ дойдём...
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maratagliulin
1509992309
Сборная Украины сможет выйти, если Шевченко после трех-четырех туров выгонят
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Italian_93
1509994365
Привет от Мальты
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OfaZavr
1510042820
прям такой уверенный, как бы потом оправдываться не пришлось
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Novograd
1510063624
Андрюха верим))
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