Габулов: «Сборная России в матче с Аргентиной будет атаковать»

Голкипер сборной России Владимир Габулов заявил, что в товарищеском матче против Аргентины национальная команда не будет отсиживаться в обороне. Страж ворот также подчеркнул, что российские игроки не должны бояться соперника, каким бы сильным он ни был.

«С такими соперниками эмоции особенные, все в предвкушении. Соперничать с сильными всегда здорово. В Аргентине почти на всех позициях звезды. Страха быть не должно, без разницы, кто соперник

Уверен, Черчесов уже разобрал предстоящего соперника – сильные и слабые стороны. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать», – сказал Габулов.

Россияне встретятся с «альбиселесте» в субботу, 11 ноября, в Москве. 14 ноября в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграю против Испании.