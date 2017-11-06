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  • Габулов: «Сборная России в матче с Аргентиной будет атаковать»

Габулов: «Сборная России в матче с Аргентиной будет атаковать»

6 ноября 2017, 17:48
9

Голкипер сборной России Владимир Габулов заявил, что в товарищеском матче против Аргентины национальная команда не будет отсиживаться в обороне. Страж ворот также подчеркнул, что российские игроки не должны бояться соперника, каким бы сильным он ни был.

«С такими соперниками эмоции особенные, все в предвкушении. Соперничать с сильными всегда здорово. В Аргентине почти на всех позициях звезды. Страха быть не должно, без разницы, кто соперник

Уверен, Черчесов уже разобрал предстоящего соперника – сильные и слабые стороны. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать», – сказал Габулов.

Россияне встретятся с «альбиселесте» в субботу, 11 ноября, в Москве. 14 ноября в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграю против Испании.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Испания Габулов Владимир
Комментарии (9)
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ROSTOV SUPER
1509981170
А-ха-ха-ха , атаковать ! Не смеши народ !
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DeutschlandUberAlles
1509981678
Пукан трусы у них атаковать будет!
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mialkov
1509982301
Атаковать?!!! Кого? Кем?
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acer2003
1509982425
Да, Уж !!! ))) Атаковать кого,что ,как ???
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Superviser77
1509982674
Угу, изредка, если Дзагоев будет играть. ..
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polt
1509985551
И Габулов центральный нападающий...
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Полная Канистра
1509986527
атаковать это хорошо а вот сколько вы пропустите даже и думать не надо
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plehanov6
1510006614
Пойдем в атаку во главе с центрофорвардом габуловым!!! Ура!!!
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АЛЕКС 58
1510052941
Черчес посоветует вырыть окопы по штрафной линии,а об атаке забыть!
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