Зобнин проводит тренировку в общей группе сборной России накануне матча с Аргентиной

Сегодня на базе в Новогорске проходит первая тренировка сборной России в рамках подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией.

В общей группе наряду с другими игроками национальной команды в занятии принимает участие полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который восстановился после травмы крестообразных связок, полученной в июне.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сообщил, что хавбек будет готов к выходу на поле после паузы на международные матчи.

Поединок Россия – Аргентина состоится в Москве, 11 ноября. Испанию команда Станислава Черчесова примет в Санкт-Петербурге тремя днями позже.