Семин: «Пока видеповторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2) оценил судейство и выразил мнение, что в Премьер-лиге необходимо ввести систему видеоповторов.

Ранее работу арбитров оценил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока повторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами», – сказал Семин.

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