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  • Семин: «Пока видеповторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность»

Семин: «Пока видеповторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность»

5 ноября 2017, 19:35
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2) оценил судейство и выразил мнение, что в Премьер-лиге необходимо ввести систему видеоповторов.

Ранее работу арбитров оценил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока повторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами», – сказал Семин.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (8)
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insider_retro
1509899987
Многие видят в введении системы улучшение атмосферы проведения матчей!.. Но есть и те, кому это, как серпом по бубенцам!.. А потому, Юрий Палыч, придётся подождать...
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Lester84
1509900226
И так за вас сегодня Карась сыграл. Ему еще видеоповторы подавай
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Garrincha58
1509901343
ничего еще успеешь потусить на следующий год в ЛЧ точно, соперников в РФПЛ просто не вижу
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swot1205
1509901476
хорошо сказал
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gerbapud
1509904069
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Snerg
1509904544
кстати много спорных моментов во многих матчах трактуется в пользу локо! ))) у меня напрашивается , за какие заслуги стал начальником Сухина(бывший арбитр)?
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OfaZavr
1509954699
не волнуйся Юрий Палыч механизм уже запущен может не так долго ждать повторов осталось.
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