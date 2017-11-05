Гончаренко – о судействе в матче против «Локомотива»: «Можете посмотреть еще топ-команды, против которых совершается столько судейских ошибок»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2) поделился мнением о судействе Сергея Карасева в данной встрече.

«Можете посмотреть еще топ-команды, против которых совершается столько судейских ошибок. Можно вспомнить незасчитанный гол с «Ахматом», второй гол с Ари, когда мы играли с «Локомотивом».

Игра «Локомотива»? Можно было предположить, что они отдадут мяч, учитывая их график. Наверняка физически и эмоционально тяжело.

Позиционные ошибки? Как вы думаете, когда быстрое поле и у соперника на одного игрока больше? В первом тайме за исключением забитого мяча не было позиционных ошибок», – сказал Гончаренко.

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