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  • Гончаренко – о судействе в матче против «Локомотива»: «Можете посмотреть еще топ-команды, против которых совершается столько судейских ошибок»

Гончаренко – о судействе в матче против «Локомотива»: «Можете посмотреть еще топ-команды, против которых совершается столько судейских ошибок»

5 ноября 2017, 19:10
60

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2) поделился мнением о судействе Сергея Карасева в данной встрече.

«Можете посмотреть еще топ-команды, против которых совершается столько судейских ошибок. Можно вспомнить незасчитанный гол с «Ахматом», второй гол с Ари, когда мы играли с «Локомотивом».

Игра «Локомотива»? Можно было предположить, что они отдадут мяч, учитывая их график. Наверняка физически и эмоционально тяжело.

Позиционные ошибки? Как вы думаете, когда быстрое поле и у соперника на одного игрока больше? В первом тайме за исключением забитого мяча не было позиционных ошибок», – сказал Гончаренко.

Витиньо – новый лидер ЦСКА. Он остановил «Локомотив»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (60)
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mdu86
1509899100
Гончаренко ведет себя как истеричка! Уважение к нему пропало полностью. В каждом матче, где не выигрывает ЦСКА, ищет заговоры против армейцев, срывается на журналистах... Будь мужиком! Может дело не в окружающих?...
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vshter76
1509899153
радовался бы, что вернблума не удалили. Хотя соглашусь, карась поплыл во втором тайме.
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leonard1984
1509899396
Про какие ошибки он говорит? Радоваться должен, что судья трусанул и не стал убивать ЦСКА вторым удалением.
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Radish69
1509899790
Гончаренко: "Лучшая защита - это нападение" Думал никто не заметит, а КДК взялось за дело. Пусть еще за Вернблума возьмутся.
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3a zenit
1509900617
Гончаренко быдло и команду настраивает играть как быдло-с грубыми нарушениями и наездом на судей.Верблуму уже три карточки красные сошли с рук.Уважения к такой игре ЦСКА нет.
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Fan Loko mik
1509900973
Гончаренко недотренер!!!! Урод!!!! А я ещё считал его достойным человеком!!!
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Garrincha58
1509901232
ЦСКА при малом кол-ве игроков играет намного лучше чем Зенит у которого игроков на два состава сейчас опять мучаются в Казани но думаю в очередной раз обсерутся
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Eds
1509902221
Гончаренко абсолютно не прав. Его самого должно было удалять за нарушение регламента. За намеренный выход за пределы его зоны. За необоснованный наезд на судью. На него так наехали несправедливо несколько раз футболисты ЦСКА, что тот побоялся удалять Васина за фол последней надежды. И Вернблума за удар локтем - первая карточка, за наезд на судью - вторая... В Европе бы полкоманды с таким гонором были бы отправлены в раздевалку... Во втором тайме ЦСКА в футбол не играла...
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_LM_
1509902410
Он повторы сейчас посмотрит и все поймет. Если еще и извинения принесет, то не потеряет лицо... А вернблум, как человек, полное ГОВНО, мразотнейший игрочишко. Игра в целом очень хорошая была, интересная для зрителей. Командам спасибо за игру!)
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aimer1988
1509904535
А ничего, что сегодня должны были удалять еще одного игрока цска? Это он считает судейством против? А еще можно вспомнить, как Вернблум набросился чуть ли не с кулаками на судью и жк за это не получил, хотя основания были. Так что это он невпопад про судейство заговорил. Матч был интересный, счет справедлив, но если говорить о судействе, то армейцев простили с удалениями. И уж точно против них не судили
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