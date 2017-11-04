Клопп — о разгроме «Вест Хэма»: «3:0, 3:0, 4:1 — хорошая неделя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэмом» (1:4) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Хороший результат. Мы изменили подход и стиль — это был контратакующий состав. Мы хотели использовать нашу скорость в атаках из глубины. Парни играли прекрасно.

3:0, 3:0, 4:1 [первые два результата — с «Хаддерсфилдом» и «Марибором» — прим. ред.] — неделя получилась хорошей. Самое время, чтобы взять перерыв. Отдельно отмечу Фирмино: сложно провести три игры с таким высоким уровнем интенсивности подряд. Но он смог», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 19-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.