Финал Кубка Испании пройдет на новом стадионе «Атлетико»

Пресс-служба футбольной федерации Испании объявила дату и место проведения финала 117-го розыгрыша Кубка страны.

Матч пройдет 21-го апреля на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

Арена была построена в 1993 году. С 2011 года по 2017 прошла реконструкция, после которой вместимость составила 67 тысяч зрителей. Команда Диего Симеоне использует стадион в качестве домашнего с начала текущего сезона.

Согласно Marca, власти испанского футбола рассматривали вариант «Метрополитано» для финала Кубка еще до окончания реконструкции.

Действующим обладателем трофея является «Барселона».