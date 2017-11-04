Горецка может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» сделал «Шальке-04» предложение по продаже полузащитника Леона Горецки. Об этом сообщило издание Metro.

Согласно источнику, мерсисайдцы контактировали со спортивным директором немецкого клуба Йоргом Нойбауэром. 22-летний футболист также получил предложения от «Барселоны», «Баварии» и «Ювентуса».

По данным Mundo Deportivo, Горецка перейдет в каталонский клуб.

В текущем сезоне игрок сборной Германии принял участие в 10-ти матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету четыре мяча и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.