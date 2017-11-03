Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Панченко открыл новый стадион «Динамо»

3 ноября 2017, 06:07
1

В Москве состоялась церемония открытия футбольного поля нового домашнего стадиона «Динамо». Права первого удара по мячу было отдано нападающему бело-голубых Кириллу Панченко.

— Будучи игроком ЦСКА, вы побывали на многих знаменитых аренах Европы в Лиге чемпионов. Новый домашний стадион «Динамо» похож на какую-то из них?

— У каждой арены свой облик, своя атмосфера. Сложно провести какие-то параллели. Я помню, как мы приезжали на «Альянц Арену» в Мюнхене и домашний стадион «Манчестер Сити», новая арена «Динамо» не похожа ни на что другое. Очень необычный вид изнутри, все невероятно ярко — это впечатляет. Очень жду момента, когда арена откроется полностью, и мы начнем на ней играть.

— Масштаб стадиона действительно влияет на настрой игроков во время матча?

— Да, когда арена построена в современном стиле и трибуны полностью заполнены зрителями, атмосфера совершенно особенная. Мы, конечно, стараемся в любых условиях играть с максимальной самоотдачей, биться за свой клуб, команду и болельщиков. Но на таких стадионах все равно по-другому себя чувствуешь — именно психологически. Испытываешь такой эмоциональный подъем, что отдаешь больше сил, чем у тебя, казалось бы, есть.

— Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин взял с вас обещание сделать хет-трик в первом официальном матче на «ВТБ Арене». Успеете после травмы набрать необходимую для этого форму?

— Это сейчас главный вопрос для меня. Понятно, что травма непростая и крайне неприятная, если из-за нее полгода не можешь играть. Но лечение идет в плановом режиме, и я рассчитываю, что уже весной смогу выступать с полной нагрузкой и наберу оптимальную форму. Сейчас нога уже не болит. Видите, передвигаюсь самостоятельно, без костылей. Даже смог ударить по мячу во время церемонии на стадионе. В общем, постараюсь выполнить просьбу Сергея Вадимовича и порадовать наших болельщиков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
orstho-68
1509689724
Панч на тебя вся надежда Динамо
Ответить
Главные новости
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
2
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
Все новости
Все новости
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
3
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
3
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
16
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+