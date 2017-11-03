Панченко открыл новый стадион «Динамо»

В Москве состоялась церемония открытия футбольного поля нового домашнего стадиона «Динамо». Права первого удара по мячу было отдано нападающему бело-голубых Кириллу Панченко.

— Будучи игроком ЦСКА, вы побывали на многих знаменитых аренах Европы в Лиге чемпионов. Новый домашний стадион «Динамо» похож на какую-то из них?

— У каждой арены свой облик, своя атмосфера. Сложно провести какие-то параллели. Я помню, как мы приезжали на «Альянц Арену» в Мюнхене и домашний стадион «Манчестер Сити», новая арена «Динамо» не похожа ни на что другое. Очень необычный вид изнутри, все невероятно ярко — это впечатляет. Очень жду момента, когда арена откроется полностью, и мы начнем на ней играть.

— Масштаб стадиона действительно влияет на настрой игроков во время матча?

— Да, когда арена построена в современном стиле и трибуны полностью заполнены зрителями, атмосфера совершенно особенная. Мы, конечно, стараемся в любых условиях играть с максимальной самоотдачей, биться за свой клуб, команду и болельщиков. Но на таких стадионах все равно по-другому себя чувствуешь — именно психологически. Испытываешь такой эмоциональный подъем, что отдаешь больше сил, чем у тебя, казалось бы, есть.

— Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин взял с вас обещание сделать хет-трик в первом официальном матче на «ВТБ Арене». Успеете после травмы набрать необходимую для этого форму?

— Это сейчас главный вопрос для меня. Понятно, что травма непростая и крайне неприятная, если из-за нее полгода не можешь играть. Но лечение идет в плановом режиме, и я рассчитываю, что уже весной смогу выступать с полной нагрузкой и наберу оптимальную форму. Сейчас нога уже не болит. Видите, передвигаюсь самостоятельно, без костылей. Даже смог ударить по мячу во время церемонии на стадионе. В общем, постараюсь выполнить просьбу Сергея Вадимовича и порадовать наших болельщиков.