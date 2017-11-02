«Зенит» в Норвегии поддержат 700 болельщиков, всего придет 18 тысяч

В 23:05 по московскому времени «Зенит» начнет выездную встречу с «Русенборгом» в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Согласно официальному сайту сине-бело-голубых, количество гостевых болельщиков составит 700. Прогнозируемая общая сумма зрителей – до 18-ти тысяч.

Матч пройдет на стадионе «Леркендал» в норвежском Тронхейме, который вмещает 21 850 человек.

Команда Роберто Манчини лидирует в группе L, имея девять очков после трех игр.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.