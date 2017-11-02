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  • «Зенит» в Норвегии поддержат 700 болельщиков, всего придет 18 тысяч

«Зенит» в Норвегии поддержат 700 болельщиков, всего придет 18 тысяч

2 ноября 2017, 15:14
13

В 23:05 по московскому времени «Зенит» начнет выездную встречу с «Русенборгом» в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Согласно официальному сайту сине-бело-голубых, количество гостевых болельщиков составит 700. Прогнозируемая общая сумма зрителей – до 18-ти тысяч.

Матч пройдет на стадионе «Леркендал» в норвежском Тронхейме, который вмещает 21 850 человек.

Команда Роберто Манчини лидирует в группе L, имея девять очков после трех игр.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Русенборг Зенит Манчини Роберто
Комментарии (13)
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kvm5
1509624897
маловато будет
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tim_73
1509625080
Админы, не в 21:05, а в 23:05 по МСК времени. Исправьте ошибку.
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pashasmou
1509629570
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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multi1984
1509631206
Поддержат 700,а придёт 18 тысяч Зенитовцев )))
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батог
1509633361
Зенит мочи Русенборг по полной!!!
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Serjoga
1509634169
Удачи Локомотиву и Зениту! Но есть примета: если ЦСКА и Локо берут очки, то Спартак и Зенит теряют! Цска выиграл-Спартак проиграл! Если Локо выиграет, то Зенит потеряет очки (ничья или поражение)! Хотелось бы, чтобы в этом туре примета не сбылась!
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insider_retro
1509634965
18 тыс субтильно-молчаливых норгов не смогут составить качественную конкуренцию для нескольких сотен заряженных питерцев!! Зенит - надо!!
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dok66
1509635271
Что-то совсем мизер . Хотя от Питера до Скандинавии и пешком можно дойти )))
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Борз-95
1509636046
Мало)
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С@НЁК.
1509638797
Болельщики Зенита молодцы!
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