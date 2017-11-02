Игнатьев не ждал вызова в сборную России

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем вызове в сборную России. По его словам, это случилось довольно неожиданно для него.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Ну вот видите – всего лишь надо было обыграть «Зенит», чтобы вызвали в сборную (Смеется.)

– А когда возвращались в Москву после блестящей победы над «Зенитом», не появилось предчувствие, что на следующий день вас ждет такой сюрприз?

– Ой, если честно, даже не ждал приглашения в национальную команду, не думал. На поле оставил много эмоций. В понедельник побыл с семьей, о вызове узнал от журналистов.