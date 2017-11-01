Жирков: «Почему на поле мало россиян? Если лимит Лиги Европы позволяет, почему нет?»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом».

«Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвертой победы.

Завтра будет хорошая и интересная игра. Готовимся как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами.

Почему у нас не так много россиян выходит на поле? Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам, почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие», — сказал Жирков.

Матч «Русенборг» – «Зенит» пройдет 2 ноября в 23:05 по московскому времени в Тронхейме.