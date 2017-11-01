Кузяев остался вне заявки «Зенита» на матч с «Русенборгом»

Санкт-Петербургский «Зенит» отправился в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом». В заявке отсутствует полузащитник Далер Кузяев.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Матч пройдет 2 ноября в Тройнхеме. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.