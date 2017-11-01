Геркус предложил ужесточить лимит на легионеров и отменить молодежное первенство

Президент «Локомотива» Илья Геркус выступил с инициативой ужесточить лимит на легионеров в российском футболе и отменить молодежное первенство.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

— Ваше мнение о лимите на легионеров?

— Я всегда был сторонником лимита и этого не скрывал. Выступил бы даже за его ужесточение — просто мы привыкли к нынешнему варианту, и нам будет тяжело планировать далее. Смотрите, лимит сам по себе инструмент очень грубый. Он держит ту конструкцию, которая есть сейчас, не дает ей обрушиться. Его отмена, на мой взгляд, приведет к катастрофическим последствиям. Вообще, если вы посмотрите, как проживают низшие лиги, которые должны быть фундаментом кровеносной системы всего футбола, то там дело довольно грустное. Наш фарм-клуб «Казанка» играет сейчас во второй лиге.

— Нужны ли вторые команды, если по регламенту они не могут выходить из ФНЛ в Премьер-лигу? В Эстонии, куда вы отдали Антона Миранчука, все же подлинная спортивная борьба.

— Не хочу ничего плохого сказать про чемпионат Эстонии, но очевидно, что он слабее, чем наш. Мы возродили вторую команду под названием «Казанка», ранее проанализировав и поняв необходимость.

— В чем его необходимость?

— Первенство молодежных составов — это футбол не профессиональный, а юношеский. Сверстники играют со сверстниками, друг с другом. Там нет борьбы, нет контактной игры. Ребята сами говорили после первых матчей за «Казанку», что это совершенно новые ощущения. Они играют на том же поле, но с другой командой. Она, может, не такая мастеровитая, но она настоящая. Это настоящий взрослый футбол. Там ставят плечо, ставят корпус. Бьют по ноге, не сдерживаясь. А когда они играют друг с другом — они играют друг с другом. Все, конец. Другой вопрос, что они должны стать заменой. Если в стране погибнет первый дивизион, второй дивизион, останутся только большие клубы и их «филиалы» в виде вторых-третьих-четвертых команд, это странный путь.

— А что делать с молодежным первенством?

— В его нынешнем виде — отменять, заменять другими турнирами.