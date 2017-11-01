Каррера хотел запретить игрокам «Спартака» есть борщ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел исключить супы из рациона питания футболистов московской команды. Об этом сообщил капитан красно-белых Денис Глушаков.

«Когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно.

Я считаю, что запрещать ничего не нужно, каждый профессионал сам контролирует вопрос питания. Если я хочу сладкое, я приду домой и съем. Но я должен помнить, что могу прийти на взвешивание, после которого получу штраф. Вот и все», – сказал Глушаков.