Булавин: «Разговоры о том, что чемпион уже определен, оставили свой осадок на игроках «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Вячелав Булавин, комментируя последние неудачи команды, заявил, что игроки петербуржцев могли попросту расслабиться. Как считает специалист, разговоры о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых не пошли им на пользу.

«Нельзя с точностью сказать, в чем заключается главная проблема «Зенита», находясь вне команды. Однако если говорить со стороны, мне кажется, питерцев отчасти подводит некая самоуверенность. Все-таки на психологию человека в любом случае откладываются все эти разговоры в СМИ: мол, чемпион уже определен и прочее.

Естественно, это все оставило свой осадок на футболистах, и кто-то, возможно, сбавил в тренировочной работе или в чем-то еще. Но все это, как говорится, изживется. И второй круг, считаю, будет даже более напряженным, – цитирует Булавина «Газета.Ru».

После 15-ти туров «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива» на три очка.