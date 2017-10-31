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  • Булавин: «Разговоры о том, что чемпион уже определен, оставили свой осадок на игроках «Зенита»

Булавин: «Разговоры о том, что чемпион уже определен, оставили свой осадок на игроках «Зенита»

31 октября 2017, 19:37
5

Бывший защитник «Зенита» Вячелав Булавин, комментируя последние неудачи команды, заявил, что игроки петербуржцев могли попросту расслабиться. Как считает специалист, разговоры о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых не пошли им на пользу.

«Нельзя с точностью сказать, в чем заключается главная проблема «Зенита», находясь вне команды. Однако если говорить со стороны, мне кажется, питерцев отчасти подводит некая самоуверенность. Все-таки на психологию человека в любом случае откладываются все эти разговоры в СМИ: мол, чемпион уже определен и прочее.

Естественно, это все оставило свой осадок на футболистах, и кто-то, возможно, сбавил в тренировочной работе или в чем-то еще. Но все это, как говорится, изживется. И второй круг, считаю, будет даже более напряженным, – цитирует Булавина «Газета.Ru».

После 15-ти туров «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива» на три очка.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Taps
1509468411
Обычная история, аргентинцы начали адаптироваться. Скоро совсем обрусеют и забьют болт на дисциплину. Такое мы уже видели много раз в нашем чемпионате.
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raritet
1509472277
более того, как показала практика, те команды которые первую половинку заканчивали на первом месте, как правило становились чемпионами, за редким исключением.
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cska-62
1509474255
Просто у нас такие "футбольные эксперты" - горлопаны и крикуны! Сколько писал: "Не нужно бежать впереди паровоза!". И иносказательно, и по факту так и вышло: "Локомотив" - победитель первого круга первенства РФПЛ!
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Fju-2
1509474487
В том что Зенит резво начал - огромная заслуга Кокорина. А сейчас реализация подводит, вот и забуксовали.
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Garrincha58
1509487101
только тупые и дилетанты могли говорить что Зенит чемпион, при этом тренере ему никогда не выиграть ничего
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