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Орлов: «Зенит» опустился на дно»

31 октября 2017, 06:05
24

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов разочарован выступлением команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне.

«11 лет «Зенит» на своем поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были «Анжи», «Арсенал», и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.

Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков «Зенита»? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объем его работы. А где партнеры?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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altezzik
1509421432
Не удивлюсь, если ставить Дзюбу в состав - это указание от какого-нибудь мутко. Иначе нафига Манчини поменял схему, если Кокорин забивал в каждом матче...
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Обер-КанцлерЪ
1509424201
Перестать выпускать на поле Дзюбу и Ерохина - и всё наладится. А в зимнее трансферное окно вообще от них избавиться надо, чтоб атмосферу не разлагали.
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мароко
1509424321
До дна не далеко....
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bset
1509426622
Да вообще дно. Похоже Зенит в ФНЛ вылетет. Со второго места же вылетают?
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Пестрый
1509428552
Можешь успокоится Г Орлов при своей жизни ты больше не увидишь зинит на первом месте!))
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ufos73
1509432177
И даже 85 лямов на трансферы пошли ко дну... Скоро цыгана начнут вспоминать как светлое пятно )))))) Неудачники короче
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Gullit 76
1509433704
Это хорошо что все их критикуют.Самый многообещающий и богатый клуб ставящий себе цели выигрывать еврокубки не имеет права так играть.Слишком много в них вложено,потрачено.Только не надо перебарщивать,вот сейчас Зенит уверенно победит и все те же персонажи будут их восхвалять!(как в Краснодаре!Одна победа у аутсайдера после череды неудач и все в шоколаде!)
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antonson10
1509433785
Кокорин только и дело что моменты транжирит, которые ему создают! в каждом матче имеет 3-4 моменты из которых можно гол забивать, 100% реализации никто не требует, но он ничего в них не забивает, что в ЛЕ что с локо.
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OfaZavr
1509440192
пока еще не совсем на дне, но недалек тот день.
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smersh45
1509444526
элементарное не попадание в ворота , будут попадать в ворота будут выигрывать
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