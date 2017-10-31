Орлов: «Зенит» опустился на дно»

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов разочарован выступлением команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне.

«11 лет «Зенит» на своем поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были «Анжи», «Арсенал», и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.

Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков «Зенита»? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объем его работы. А где партнеры?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.