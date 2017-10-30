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  • Радимов: «Победа «Локомотива» в турнирной таблице изменила немногое»

Радимов: «Победа «Локомотива» в турнирной таблице изменила немногое»

30 октября 2017, 11:29
10

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что рано говорить о чемпионстве «Локомотива» после победы в Санкт-Петербурге. Правда, он отметил, что столичная команда будет чувствовать себя психологически более расковано, обыграв в первом круге чемпионата России всех лидеров.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла. Фарфан стал автором дубля, а также – результативной передачи.

– Можно ли теперь считать «Локомотив» главным соперником «Зенита» в этом чемпионате?

– Подождите, еще столько очков будет разыграно. «Локомотив» проиграл «Тосно» и «Амкару» дома, на выезде – «Уфе». Не торопитесь с выводами. Смотрите, сколько сенсаций: «Зенит» проигрывает Туле, «Спартак» не может обыграть «Амкар» на своем поле. Подождите, еще многое может поменяться. У того же «Спартака» отставание всего семь очков от «Зенита» теперь (хотя красно-белые – на 6-м месте).

– В апреле 1999 года римский «Лацио» с Манчини в составе остановил «Локомотив» Семина в шаге от финала Кубка обладателей Кубков, и вот спустя столько лет российский тренер взял у итальянца убедительный реванш. Приятно Семину, наверное?

– (Смеется.) Я думаю, Юрий Палыч даже не помнит, что Манчини играл в том матче!

– Семин после сегодняшней встречи попросил не бежать впереди паровоза, но отметил, что предпосылки к победе в чемпионате у его команды имеются. Имеются ли?

– Я скажу так: сегодняшний матч в турнирной таблице изменил не многое. Ну да, на три очка теперь отстает «Зенит», но игра-то у команды хорошая. «Зенит» выйдет из этой ситуации, когда они четыре матча подряд не могут выиграть. Другое дело, что психологически «Локомотив» после такой победы почувствует, что он действительно может играть в футбол и обыгрывать кого угодно. Фактически получилось так, что всех лидеров «Локомотив» в первом круге обыграл. Может появиться уверенность у футболистов – это раз. Второе: до перерыва осталось не так много времени, с таким ходом команда может доехать до лидерства в чемпионате перед зимней паузой. Плюс до весны поправятся Чорлука и Ари, а это существенное усиление. Вдобавок к этому они могут усилиться, взять еще кого-то в обойму из сильных футболистов. «Локомотив» с точки зрения психологии от победы над «Зенитом» выиграл не меньше, чем в очках. И теперь может всерьез включиться в гонку за чемпионство.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Радимов Владислав
Комментарии (10)
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sochi-2013
1509353864
Кто перестанет проигрывать "тоснам"(не в обиду) тот и станет чемпионом. Из-за этого Краснодар "телепается в шаге"!
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семёнычев
1509356064
в таблице изменилось не многое, главное- изменилось в головах!!!! если поражение от Тулы можно было списать на "расслабон" Зенита, то поражение в принципиальном матче, к которому Зенит не мог не готовится, на "расслабон" уже не канает, а значит, что пародистов и дриуссусями можно бить, а в зимний период и тем более.... и об этом должна помнить Тосна, которая в начале сезона "лизнула" Зениту, будем считать, что в благодарность за Крестовский....
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Zenmaster
1509356960
На самом деле изменения серьёзные !!! У Зенита по прежнему нет стабильного состава - пора прекращать бесконечную ротацию !!! У команды должен быть основной состав - всем не угодишь !!!
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Виктор12
1509357168
А вы заметили ПРОГРЕСС Локомотива??? Прогресс есть и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ! Даже с таким составом Локомотив набрал УВЕРЕННЫЙ ход и не собирается сбавлять обороты. Локомотив на правильном пути развития, как ЗДОРОВО и резко СТАРТАНУЛ! Лучший старт Локомотива за всю историю и как результат - Локомотив КРАСУЕТСЯ на первом месте после первого круга. Палыч и Илья Геркус верно определили вектор развития Локомотива! Палыч в ЦЕЙТНОТЕ взял ХОРОШИХ игроков и сейчас с ними работает! Все приобретения точечные, хорошие и Палыч вписал новобранцев в командную игру! Результаты видны, а спады ПАЛЫЧ успешно преодолел. Работа очень хорошая и будет ещё ЛУЧШЕ! Отличный старт Локомотива и КЛАССНАЯ победа над Зенитом! Кто ожидал??? Никто! А лекарство Палыча СРАБОТАЛО и помогло Локо набрать уверенный ход. Стабильную игру подправят, усилят по ходу сезона и будет всем болельщикам Локо РАДОСТЬ от достигнутого ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ! Благодарим Палыча за ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ футбольное лекарство! Я всегда выступал за приглашение Палыча обратно в Локомотив и считал, что это самый ЛУЧШИЙ тренер, на данный период времени, для Локомотива! Палыч и Локомотив созданы друг для друга и пусть РАБОТАЮТ на славу российского футбола пока не меркнет СВЕТ, пока ГОРИТ свеча - Локомотива! Ура! Желаем Пылычу и Локомотиву уверенно идти своим курсом развития и выйти на первые места в российском чемпионате! Локомотив будет всегда на высоте и сможет бороться за призы и Европу! А усиление нужно и Палыч об этом знает! Сёмин для ЛОКО - футбольное чудодейственное ЛЕКАРСТВО! То, что футбольный доктор ПРОПИСАЛ! Вы посмотрите, как пациент выздоровел и как Палыч поставил Локомотив на рельсы, своим футбольным тренерским ЛЕКАРСТВОМ!!!
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mamba9090909
1509357606
Да ничего она не изменила, кроме положения мест в таблице. Вся борьба ещё впереди.
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polt
1509362529
"...на три очка теперь отстает «Зенит», но игра-то у команды хорошая." Окстись, где ты увидел игру у Зенита? Блевотина в центре поля.
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raritet
1509367596
у Зенита единственный шанс спасти год-во чтобы то ни стало вернуть Смородскую.
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Mahone
1509368603
Изменила все,Локо вперед!!!! Зенит-отстой,потери очков впереди,игры нет,состав меняют как перчатки,Нобоа сидит,Полоз в запасе,дерево играет,смешно,Манчини в отставку,за такие деньги я сам могу их привести к 4му месту,зовите меня
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Полная Канистра
1509373370
Палыч всё помнит все матчи помнит просто так его не обманешь вот и дал вам подзатыльник
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