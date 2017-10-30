Радимов: «Победа «Локомотива» в турнирной таблице изменила немногое»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что рано говорить о чемпионстве «Локомотива» после победы в Санкт-Петербурге. Правда, он отметил, что столичная команда будет чувствовать себя психологически более расковано, обыграв в первом круге чемпионата России всех лидеров.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла. Фарфан стал автором дубля, а также – результативной передачи.

– Можно ли теперь считать «Локомотив» главным соперником «Зенита» в этом чемпионате?

– Подождите, еще столько очков будет разыграно. «Локомотив» проиграл «Тосно» и «Амкару» дома, на выезде – «Уфе». Не торопитесь с выводами. Смотрите, сколько сенсаций: «Зенит» проигрывает Туле, «Спартак» не может обыграть «Амкар» на своем поле. Подождите, еще многое может поменяться. У того же «Спартака» отставание всего семь очков от «Зенита» теперь (хотя красно-белые – на 6-м месте).

– В апреле 1999 года римский «Лацио» с Манчини в составе остановил «Локомотив» Семина в шаге от финала Кубка обладателей Кубков, и вот спустя столько лет российский тренер взял у итальянца убедительный реванш. Приятно Семину, наверное?

– (Смеется.) Я думаю, Юрий Палыч даже не помнит, что Манчини играл в том матче!

– Семин после сегодняшней встречи попросил не бежать впереди паровоза, но отметил, что предпосылки к победе в чемпионате у его команды имеются. Имеются ли?

– Я скажу так: сегодняшний матч в турнирной таблице изменил не многое. Ну да, на три очка теперь отстает «Зенит», но игра-то у команды хорошая. «Зенит» выйдет из этой ситуации, когда они четыре матча подряд не могут выиграть. Другое дело, что психологически «Локомотив» после такой победы почувствует, что он действительно может играть в футбол и обыгрывать кого угодно. Фактически получилось так, что всех лидеров «Локомотив» в первом круге обыграл. Может появиться уверенность у футболистов – это раз. Второе: до перерыва осталось не так много времени, с таким ходом команда может доехать до лидерства в чемпионате перед зимней паузой. Плюс до весны поправятся Чорлука и Ари, а это существенное усиление. Вдобавок к этому они могут усилиться, взять еще кого-то в обойму из сильных футболистов. «Локомотив» с точки зрения психологии от победы над «Зенитом» выиграл не меньше, чем в очках. И теперь может всерьез включиться в гонку за чемпионство.