Маммана: «Зенит» проспал голы «Локомотива», а проснуться так и не смог»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, что его команда не ждала столь жесткой игры от «Локомотива» в прошедшем в воскресенье матче. По его словам, все решил первый гол в исполнении гостей.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» отстает на три балла.

— Это грустный момент для нас. «Локомотив» создал меньше моментов, но использовал все свои шансы, а мы не выжали из своих возможностей ничего.

— Что произошло с командой?

— Мы не ожидали столь жесткой игры. У «Локомотива» хорошая команда. Они забили первыми — раньше нас. Мы проспали голы «Локомотива», а проснуться так и не смогли.

— Два тайма получились разными. Вам не хватило сил на вторую половину?

— Первый тайм мы провели намного лучше, чем второй. И «Локомотив» в первом тайме атаковал не так много, почти не создавал возможностей. Но показал отличную реализацию.

— «Зенит» потерял первое место. Кроме того, у вас неудачная серия в Премьер-лиге: четыре матча подряд без побед.

— Впереди еще длинная турнирная дистанция. Вся борьба впереди. Сейчас нам предстоит матч с «Русенборгом». Нужно переключиться на Лигу Европы, а потом будем думать о том, как наверстать упущенное в чемпионате. У нас все еще много возможностей. Нужно поднять голову и двигаться вперед.