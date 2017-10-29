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Манчини назвал матч против «Локомотива» абсурдным

29 октября 2017, 19:00
45

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал исход матча 15 тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:3). По мнению итальянца, его соперник реализовал все контратаки.

«Таков футбол. Матч получился довольно абсурдным. В первом тайме мы доминировали и имели огромное количество возможностей, но не смогли их реализовать.

Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности. Это футбол, такое бывает. Мы свои контратаки не реализовали, а они реализовали все три, которые были», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Манчини Роберто
Комментарии (45)
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Garrincha58
1509292906
абсурд это сам Манчини и весь нынешний Зенит пустышка, что и требовалось доказать
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семёнычев
1509293016
Абсурд- это "агрессивная трансферная компания" с аргентино- ростовским перегибом..
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Черкизовский Кот
1509293242
Абсурд - это в одно межсезонье купить пяток аргентинцев за 50 с лишним лямов, и забрать из бедного Ростова ещё 5 человек, а потом ломать голову над тем, как 25 игроков выпускать на поле!!!
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shahor
1509293308
Думаю,что выражу общее мнение.Абсолютно все российские болельщики ждали от итальянца совершенно противоположных результатов.Кроме постоянного тасования состава и стильной формы одежды-ничего больше.
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oyabun
1509293534
Закон футбола "Не забиваешь ты, забивают тебе" никто еще не отменял. Да и объективно через контратаки забивать легче чем в позиционном нападении, преодолевая насыщенную оборону соперника. Абсурдно, что тренер с таким именем этого не знает. Матч Спартак- Севилья не смотрел, в качестве примера?
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insider_retro
1509294073
Теперь виноват абсурд... О как!! Как с ним бороться на тренировках?!..
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spam2009
1509294242
Как же все таки приятно осознавать что сколько не покупай овце дорогое седло, она скакуном от этого не станет. Она просто будет овцой в дорогом седле. Или бомжом....
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XAKACИЯ
1509294447
Тот случай, когда деньги решают не все! С заслуженной победой Локо!
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Полная Канистра
1509294542
не абсурдным а закономерным не надо увиливать от факта что соперник на 2 головы выше вас
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Пестрый
1509295244
Ну если его турки погнали ссаными тряпками это о чем то говорит? Что этот канчини топ тренер такое могло возникнуть только в воспаленном мозгу такого долбо-дятела как фурса))
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