Манчини назвал матч против «Локомотива» абсурдным

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал исход матча 15 тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:3). По мнению итальянца, его соперник реализовал все контратаки.

«Таков футбол. Матч получился довольно абсурдным. В первом тайме мы доминировали и имели огромное количество возможностей, но не смогли их реализовать.

Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности. Это футбол, такое бывает. Мы свои контратаки не реализовали, а они реализовали все три, которые были», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

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