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  • Проничев: «Уверен, что поступил правильно, отказавшись продлевать контракт с «Зенитом»

Проничев: «Уверен, что поступил правильно, отказавшись продлевать контракт с «Зенитом»

29 октября 2017, 11:52
10

Бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев отметил, что не жалеет о своем решении отказаться продлевать контракт с питерцами. Футболист перебрался в Германию, где выступает за «Герту».

«Подписал контракт с «Гертой» по схеме «1+1». Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо. Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в «Герту», я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе.

Уверен, я поступил правильно. «Зенит» предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами премьер-лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в «Герте». Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ», – сказал футболист.

Контракт Проничева с «Зенитом» истек летом 2017 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Герта Зенит Проничев Максимилиан
Комментарии (10)
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dyema
1509267845
Ну что-то, осталось заиграть в Бундеслиге и будет тебе счастье. Удачи!!!
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insider_retro
1509268502
Если не вдаваться в тонкости перехода, то по тексту парень однозначно прав!! Возраст боевой, самое время побороться, набраться игрового опыта и заявить о себе по-новому!! Удачи и без травм!!!
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3a zenit
1509268555
больше мы о нём не услышим никогда.
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prezent2017
1509269629
Зенит таких еуропейцев не держит.
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x-x-x-x-x
1509270312
надо работать натренеровках и все получиться
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multi1984
1509271843
Удачи,коль не шутишь
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Garrincha58
1509274146
очередной Гасилин или Шейдаев все посредственности
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