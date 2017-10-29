Проничев: «Уверен, что поступил правильно, отказавшись продлевать контракт с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев отметил, что не жалеет о своем решении отказаться продлевать контракт с питерцами. Футболист перебрался в Германию, где выступает за «Герту».

«Подписал контракт с «Гертой» по схеме «1+1». Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо. Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в «Герту», я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе.

Уверен, я поступил правильно. «Зенит» предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами премьер-лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в «Герте». Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ», – сказал футболист.

Контракт Проничева с «Зенитом» истек летом 2017 года.