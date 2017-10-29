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  • Кавазашвили: «Спартаку» повезло, что атака «Ростова» сегодня беззуба»

Кавазашвили: «Спартаку» повезло, что атака «Ростова» сегодня беззуба»

29 октября 2017, 06:59
10

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили дал оценку игре команды в матче с «Ростовом» в 15-м туре РФПЛ. Красно-белые в гостях сыграли вничью со счетом 2:2.

«Удивила игра «Спартака» в обороне. Показателен в этом смысле первый гол хозяев: идет прострел от Бухарова, а два спартаковца просто стоят, и во время удара Ионова Джикия начинает отворачиваться от мяча. Разве можно вообще оставаться «два на два» в таких случаях?! Понятно, что это контратака, но где же остальные футболисты?!

Второй пропущенный гол – навес с углового, Вилюша прозевали, и он спокойно сравнивает счет. Я только недавно хвалил Селихова, который уверенно руководит игрой защитников, но здесь и он допустил оплошность. Во-первых, при стандартах он должен четко распределять защитников по местам, да и верховые мячи он должен контролировать и стараться выходить на перехват.

«Спартаку» повезло, что атака «Ростова» сегодня беззуба. Бухаров, игравший очень агрессивно в «Рубине», уже давно эту агрессию потерял», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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Басмачи
1509261251
Ростов вперед
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prezent2017
1509261788
Не так уж и беззуба оказалась. Да и про Буху не ври. Он второе дыхание приобрел.
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Диктор
1509262883
Беззубым давно уже пора на пенсию.
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OldenVad
1509263744
Ростову повезло что играл Петкович, мать его
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oyabun
1509270557
Можно ведь и по другому сказать. Ростову повезло, что в Спартаке столько травмированных сейчас игроков основы. Зе Луиш, Самедов, Зобнин, Ещенко, Тимофеев, Жано - все они могли бы здорово усилить команду.
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mialkov
1509275010
В первом тайме играли неплохо, а во втором вспомнили о матче в Севилье и "встали"...
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OfaZavr
1509291871
вот Каррера приехал вначале в команду как спец по обороне, почему интересно узнать он не может научить играть в защите хотя бы как тот же Амкар действует.
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