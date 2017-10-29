Кавазашвили: «Спартаку» повезло, что атака «Ростова» сегодня беззуба»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили дал оценку игре команды в матче с «Ростовом» в 15-м туре РФПЛ. Красно-белые в гостях сыграли вничью со счетом 2:2.

«Удивила игра «Спартака» в обороне. Показателен в этом смысле первый гол хозяев: идет прострел от Бухарова, а два спартаковца просто стоят, и во время удара Ионова Джикия начинает отворачиваться от мяча. Разве можно вообще оставаться «два на два» в таких случаях?! Понятно, что это контратака, но где же остальные футболисты?!

Второй пропущенный гол – навес с углового, Вилюша прозевали, и он спокойно сравнивает счет. Я только недавно хвалил Селихова, который уверенно руководит игрой защитников, но здесь и он допустил оплошность. Во-первых, при стандартах он должен четко распределять защитников по местам, да и верховые мячи он должен контролировать и стараться выходить на перехват.

«Спартаку» повезло, что атака «Ростова» сегодня беззуба. Бухаров, игравший очень агрессивно в «Рубине», уже давно эту агрессию потерял», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.