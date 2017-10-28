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РФПЛ. «Спартак» не смог удержать победный счет в матче с «Ростовом»

28 октября 2017, 20:51
98

Московский «Спартак» в последнем матче первого круга РФПЛ не справился с «Ростовом». При этом красно-белые по ходу встречи уступали в счете. Ничью южанам принес Мацей Вилюш.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Ионов, 20; 1:1 – Фернандо, 30; 1:2 – Глушаков, 34; 2:2 – Вилюш, 87.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов (Шомуродов, 76), Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Киреев, 90+2), Думбия (Байрамян, 62), Маер, Бухаров.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Попов, Бакаев, Промес, Фернандо, Луис Адриано (Мельгарехо, 46).

Предупреждения: Бухаров, 76 – Таски, 65.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис
Комментарии (98)
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multiscan
1509213193
"Спартак" -продолжай в том же духе! "Ростов"-молодцы!
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1922 СПАРТАК 1922
1509213491
Вновь спартак обосрался,соперники дают подняться выше в турнирной таблице,но мы этим не пользуемся.Увы,но в этом сезоне спартак середняк и не более того.
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APchelov
1509213547
Ловчеву и прочим привет! )
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Taps
1509213685
негритянская команда подзалетела.
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Пестрый
1509213913
Вот за это Федуну реально надо штрафовать и Карреру и остальных мудаков! Они пешком вышли по полю ходить а пешком даже такое днище как ростов не обыграешь! У всех там контракты не хилые а выходят как ********! Пропустили забегали, забили снова уснули! И ростов тут этот не причем если бы вышли играть в футбол от этого ростова одни бы клочья остались! Мудак этот Каррера после такой игры других слов нету!!
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ilichkadr
1509214012
Халява для мясных в очередной раз не состоялась...............
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paracetamol
1509214040
Свинок с заслуженной боевой ничьей. Молодцы!
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Tajik-za Zenit
1509214776
Молодцы ростовчане не смотря на усталость после тяжёлого кубкового матча вырвали вничью
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paracetamol
1509215183
Это была новая тактика Ростова в игре со спамом: пропустить, чтобы на последней минуте забить. Слава Великому Карьере, верим!
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GoldPlayFIFARus9
1509223984
Ростов на последних минутах с мясом вырывает очко у Спартака
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