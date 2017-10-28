РФПЛ. «Спартак» не смог удержать победный счет в матче с «Ростовом»

Московский «Спартак» в последнем матче первого круга РФПЛ не справился с «Ростовом». При этом красно-белые по ходу встречи уступали в счете. Ничью южанам принес Мацей Вилюш.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Ионов, 20; 1:1 – Фернандо, 30; 1:2 – Глушаков, 34; 2:2 – Вилюш, 87.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов (Шомуродов, 76), Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Киреев, 90+2), Думбия (Байрамян, 62), Маер, Бухаров.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Попов, Бакаев, Промес, Фернандо, Луис Адриано (Мельгарехо, 46).

Предупреждения: Бухаров, 76 – Таски, 65.

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