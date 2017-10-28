Венгер заявил, что работает не из-за денег, а из-за желания соревноваться

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его мотивация продолжать работать не имеет ничего общего с деньгами. К моменту истечения нынешнего контракта с «канонирами» французскому специалисту будет почти 70 лет.

Напомним, Венгер возглавляет «канониров» с 1996 года.

«Есть два пути: вы игнорируете свой возраст, и вы живете так, будто будете жить вечно, или вы думаете: «Окей, считаю, я рожден для борьбы».

Моя настоящая потребность – желание соревноваться. Финансы никогда не играли роли. Если бы деньги были важны, меня бы здесь не было.

В эволюции современного общества вес настоящего стал преобладать над прошлым и будущим. Все находятся в борьбе за выживание здесь и сейчас», – сказал Венгер.