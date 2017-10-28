Ибрагимович: «Уйду из футбола так же, как и пришел. Даже если придется пойти по воде»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы крестообразных связок колена, рассказал о будущих планах.

Отметим, что 36-летний швед может вернуться в строй в декабре и сыграть против ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

«Я уйду из футбола так же, как и попал в него. Я не уйду, хромая. Уйду так, как привык уходить. Даже если для это придется пойти по воде.

Вся моя карьера – это вызов. Люди говорят, что я не способен на то или иное. Но мне не нравятся легкие пути, мне нравится потяжелее, потому что, если я добьюсь успеха, это принесет мне больше радости», – сказал Ибрагимович.