Ибрагимович может сыграть против ЦСКА в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше запланированного срока.

Напомним, что 36-летний швед получил получил разрыв крестообразных связок колена. Его возвращение ожидалось в начале 2018 года.

По информации источника, Ибрагимович может вернуться на поле уже в декабре. Таким образом, форвард имеет шанс сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 5 декабря.