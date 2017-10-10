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    Ибрагимович может сыграть против ЦСКА в Лиге чемпионов

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в строй раньше запланированного срока.

    Напомним, что 36-летний швед получил получил разрыв крестообразных связок колена. Его возвращение ожидалось в начале 2018 года.

    По информации источника, Ибрагимович может вернуться на поле уже в декабре. Таким образом, форвард имеет шанс сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 5 декабря.

    Источник: The Sun

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    10.10.2017 00:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      red-killer 10 октября 2017, 11:49

      Хорошая новость,а про Погба не кто не слышал,что с ним и когда на поле выйдет???

      0
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 10 октября 2017, 09:25

      Это будет "какая боль"...

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 10 октября 2017, 06:31

      Ждем!!!

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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 10 октября 2017, 05:52

      Ура наконец

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 октября 2017, 03:08

      Давай, Ибра, зажигай!!!

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