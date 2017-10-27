Руслан Нигматуллин: «Селихов – первый вратарь в «Спартаке»; Ребров – догоняющий»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением касательно позиции голкипера в московском «Спартаке». Первым номером у красно-белых является Александр Селихов, считает эксперт.

«Я рад, что у Артема Реброва все в порядке и он вернулся в строй. Есть футбольное правило: победный состав не меняют. Думаю, по нему будет работать и Массимо Каррера, и в матче с «Ростовом» в основе выйдет Селихов.

Александр прочно занял пост номер один, его позиция не вызывает сомнений, на данный момент Ребров в роли догоняющего. Но уверен, что Артем в любой момент будет готов вновь занять место в воротах», – сказал специалист.

Нигматуллин в период с 2000 по 2002 годы провел 24 матча за сборную России.