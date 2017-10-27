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  • Руслан Нигматуллин: «Селихов – первый вратарь в «Спартаке»; Ребров – догоняющий»

Руслан Нигматуллин: «Селихов – первый вратарь в «Спартаке»; Ребров – догоняющий»

27 октября 2017, 20:06
10

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением касательно позиции голкипера в московском «Спартаке». Первым номером у красно-белых является Александр Селихов, считает эксперт.

«Я рад, что у Артема Реброва все в порядке и он вернулся в строй. Есть футбольное правило: победный состав не меняют. Думаю, по нему будет работать и Массимо Каррера, и в матче с «Ростовом» в основе выйдет Селихов.

Александр прочно занял пост номер один, его позиция не вызывает сомнений, на данный момент Ребров в роли догоняющего. Но уверен, что Артем в любой момент будет готов вновь занять место в воротах», – сказал специалист.

Нигматуллин в период с 2000 по 2002 годы провел 24 матча за сборную России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Ребров Артем Селихов Александр
Комментарии (10)
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Диктор
1509124130
Селихов номер один.
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oyabun
1509124330
На мой взгляд, замена Селихова в воротах сейчас будет совершенно неоправдана.
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Zubo
1509127808
Гоооооооооооооооол !!!!!
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Italian_93
1509129467
Сказал великий пропускала и лоховский Dj
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a_who
1509131252
Пожалуй ДА !
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RedWhiteFans2
1509133575
Да это и ежу понятно, что Селихов на сегодня по всем компонентам выше Реброва. Объективно и без всяких заслуг одного и другого. Нигматулин бескомпромиссен—молодца.
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Полная Канистра
1509134779
я не разделяю их ведь у всех бывают срывы а на данный момент оба хороши и главное что они именно в Спартаке есть
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Mr_Murder
1509164731
согласен с Русиком
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alexivanof197
1509164863
верим в Селихова
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OfaZavr
1509175337
пока Селихов стабильно играет менять ничего не нужно, а дальше видно будет.
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