Карпин: «Были переговоры с парой клубов. Не договорились»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Специалист признался, что вел переговоры с двумя российскими клубами.

– Были переговоры с парой клубов. Не договорились. Съездил в Эстонию, в Испанию, с мамой и дочками повидался. Смотрю много футбола, график позволяет.

– Те два клуба – российские?

– Да.

– Промелькнули новости и про что-то испанское.

– Разговоры были, переговоров – нет. Особенности текстового изложения радиоинтервью. Позвали в эфир, когда был в Испании, и прозвучало: «Ну, после нашей беседы готовься, пойдут предложения». В шутливом тоне, естественно. Ответил так же: естественно, готов. Все. Перевод был: «А ты готов тренировать в Испании?» Из этого родились в итоге чуть ли не трансферные новости.

– Но вы готовы тренировать в Испании?

– Почему нет? Тренировал же «Мальорку». Если предложение устроит, не вижу повода отказываться.

– Какие параметры должны быть у российского клуба, чтобы Карпин принял его предложение.

– Плюс-минус стабильность. Лига – без разницы. Нулевой бюджет, понятно, не устроит: без денег просто не будет игроков.

– У двух клубов, которые вас хотели, стабильности не было?

– Были непонятки. О деталях переговоров рассказывать не стану