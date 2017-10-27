Китайский клуб предлагает за Иммобиле 70 миллионов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле моет перебраться в китайский чемпионат, сообщает Gazzetta dello Sport. «Шанхай СИПГ», которым руководит бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, заинтересован в его услугах.

Китайцы готовы заплатить в январе за трансфер 27-летнего бомбардира 70 миллионов евро. Сам футболист подпишет при этом контракт на сумму в 6,5 миллионов евро за сезон, что превышает его текущий заработок в Риме в два раза.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл 14 матчей во всех турнирах за «Лацио», забив в них 17 голов.