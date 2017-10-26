Венгер — акционерам «Арсенала»: «Поддержите команду» 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сегодня выступал на встрече с акционерами клуба. Он призвал их поддержать команду.

«Сейчас я как никогда хочу побед. Не волнуйтесь, я задаю себе много вопросов. Я буду каждый год размышлять над тем, куда двигаюсь. Настоящее для меня – это стиль игры, завоевание трофеев, победа в каждой игре. Не думайте, что я не знаю, как это важно.

Я прошу вас только об одном — поддержать команду. Мы примем решение [о продлении контракта – прим. ред.] в конце сезона, но в этой команде есть что-то уникальное, и я всегда буду любить этот клуб, что бы ни случилось», — сказал Венгер.

«Арсенал» с 16-ю очками находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Контракт Венгера с клубом истекает в конце этого сезона.