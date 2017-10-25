Пюэль возглавил «Лестер Сити»

Пресс-служба «Лестера» объявила имя нового главного тренера команды. Должность занял Клод Пюэль.

Предыдущим местом работы 56-летнего француза был «Саутгемптон» (2016-17). Тренер также работал с «Ниццей», «Лиллем», «Лионом» и «Монако». За «монегасков» он выступал на протяжении всей игровой карьеры.

17-го октября английский клуб отправил в отставку Крейга Шекспира, принявшего команду после ухода Клаудио Раньери в феврале.

После 9-ти туров английской Премьер-лиги «лисы» занимают 14-е место в турнирной таблице.