Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пюэль возглавил «Лестер Сити»

    Пресс-служба «Лестера» объявила имя нового главного тренера команды. Должность занял Клод Пюэль.

    Предыдущим местом работы 56-летнего француза был «Саутгемптон» (2016-17). Тренер также работал с «Ниццей», «Лиллем», «Лионом» и «Монако». За «монегасков» он выступал на протяжении всей игровой карьеры.

    17-го октября английский клуб отправил в отставку Крейга Шекспира, принявшего команду после ухода Клаудио Раньери в феврале.

    После 9-ти туров английской Премьер-лиги «лисы» занимают 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2017 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      dr_sam 25 октября 2017, 22:26

      Зря они так с Раньери поступили

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11