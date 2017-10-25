Дольберг может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболист имеет вариант перехода в «Арсенал». Произойдет это в том случае, если в руководство «канониров» войдет нынешний спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс. Считается, что Овермарс очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Арсеналу» в качестве директора клуба и будет выступать помощником Арсена Венгера во всех спортивных вопросах.

Ранее сообщалось, что за 20-летним Дольбергом следит «Барселона».