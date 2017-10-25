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    Дольберг может перейти в «Арсенал»

    Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболист имеет вариант перехода в «Арсенал». Произойдет это в том случае, если в руководство «канониров» войдет нынешний спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс. Считается, что Овермарс очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Арсеналу» в качестве директора клуба и будет выступать помощником Арсена Венгера во всех спортивных вопросах.

    Ранее сообщалось, что за 20-летним Дольбергом следит «Барселона».

    Источник: Mundodeportivo

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    25.10.2017 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 28 октября 2017, 06:02

      Каспер, не уходи! Wij zijn Ajax! Wij zijn de beste!

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