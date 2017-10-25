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    Жонатан Бамба может перейти в «Севилью»

    Полузащитник «Сент-Этьена» Жонатан Бамба может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Севилья». Нынешний контракт француза истекает в июле 2018 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в четыре миллиона евро. Сам футболист готов продлить соглашение со своим клубом, но в этом случае зарплата полузащитника должна возрасти втрое.

    Бамба в текущем сезоне провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Football Espana

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    25.10.2017 16:26
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