Жонатан Бамба может перейти в «Севилью»

Полузащитник «Сент-Этьена» Жонатан Бамба может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Севилья». Нынешний контракт француза истекает в июле 2018 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в четыре миллиона евро. Сам футболист готов продлить соглашение со своим клубом, но в этом случае зарплата полузащитника должна возрасти втрое.

Бамба в текущем сезоне провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.