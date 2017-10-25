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    Manchester Evening News: Озил хочет покинуть «Арсенал» из-за желания получить футболку с номером 10

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду летом 2018 года. Ранее сообщалось, что футболист не может договориться по условиям личного контракта. Однако теперь утверждается, что одной из причин готовности немца покинуть «канониров» является то, что он хочет носить футболку с номером 10, которая в команде принадлежит Джеку Уилширу.

    «Арсенал» приобрел хавбека в 2013 году за 42,5 миллиона фунтов. Одним из главных претендентов на игрока называется «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Manchester Evening News

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    25.10.2017 16:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3503

      acor94 26 октября 2017, 15:41

      Во первых. Уилшир сейчас находится в аренде.
      Во вторых. Соккер пишет что номер 10 у Лаказетта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 26 октября 2017, 10:29

      в Арсенале 10-ка всего лишь у Уилшира...а раз Озил собрался в Юнайтед, то там Ибра, у меня всё))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 октября 2017, 08:03

      Продать на хео

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 октября 2017, 07:01

      Как дети малые, ей Богу!!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2017, 21:36

      Дурдом "Ромашка" !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 25 октября 2017, 18:51

      Постепенно Арсенал разваливается...

      1
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 25 октября 2017, 18:26

      Видимо ему больше не хочется играть за Арсенал.........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 25 октября 2017, 18:09

      Играть не может кусок турка фашистского, еще что-то просит

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 25 октября 2017, 18:00

      Балотелли стайл какой-то.

      -1
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 25 октября 2017, 17:40

      В МЮ у Ибры 10, так что вон нахер в Арарат

      2
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