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  • Manchester Evening News: Озил хочет покинуть «Арсенал» из-за желания получить футболку с номером 10

Manchester Evening News: Озил хочет покинуть «Арсенал» из-за желания получить футболку с номером 10

25 октября 2017, 16:16
13

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду летом 2018 года. Ранее сообщалось, что футболист не может договориться по условиям личного контракта. Однако теперь утверждается, что одной из причин готовности немца покинуть «канониров» является то, что он хочет носить футболку с номером 10, которая в команде принадлежит Джеку Уилширу.

«Арсенал» приобрел хавбека в 2013 году за 42,5 миллиона фунтов. Одним из главных претендентов на игрока называется «Манчестер Юнайтед».

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (13)
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kvm5
1508940481
как девочки ей богу
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DOCTOR PENALTY
1508941257
Что-то не верится, что у них такой детсад.
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Rooney102
1508942105
Уилшира по арендам выкидывали,он в сам бы мог отдать если его попросили бы,этот номер
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Italian_93
1508942445
В МЮ у Ибры 10, так что вон нахер в Арарат
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Eddyson
1508943619
Балотелли стайл какой-то.
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Italian_93
1508944177
Играть не может кусок турка фашистского, еще что-то просит
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Mancho0061
1508946707
Постепенно Арсенал разваливается...
Ответить
de bruyne
1508994205
Продать на хео
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dolf666
1509002948
в Арсенале 10-ка всего лишь у Уилшира...а раз Озил собрался в Юнайтед, то там Ибра, у меня всё))
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acor94
1509021667
Во первых. Уилшир сейчас находится в аренде. Во вторых. Соккер пишет что номер 10 у Лаказетта.
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