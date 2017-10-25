Manchester Evening News: Озил хочет покинуть «Арсенал» из-за желания получить футболку с номером 10

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду летом 2018 года. Ранее сообщалось, что футболист не может договориться по условиям личного контракта. Однако теперь утверждается, что одной из причин готовности немца покинуть «канониров» является то, что он хочет носить футболку с номером 10, которая в команде принадлежит Джеку Уилширу.

«Арсенал» приобрел хавбека в 2013 году за 42,5 миллиона фунтов. Одним из главных претендентов на игрока называется «Манчестер Юнайтед».