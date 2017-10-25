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    Кокорин: «Завидую тем людям, которые могут просто лежать и спать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что хотел бы в своей жизни иметь больше свободного времени. Футболист завидует людям, которые могут себе позволить никуда не спешить.

    «Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать. После рождения ребенка жизнь сильно изменилась. Это нереальные чувства. Желаю всем почувствовать такие эмоции», — рассказал Кокорин.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    25.10.2017 13:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 26 октября 2017, 12:40

      санек!до прихода манчини ,ты этим и занимался,лежал и спал.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 26 октября 2017, 07:26

      Саша стоя спит что ли?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 октября 2017, 18:53

      Ключевая фраза : "После рождения ребенка жизнь сильно изменилась и тд" . Если это искренне , уважуха Коке ! Ребенок вырастет , и этот недосып пройдет ! Лишь бы и после этого не спал !

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2017, 17:50

      ведь недавно ты же с дзюбашей лежал в халатике домашнем и над чечесом прикалывались и тут вы пахали Прям времени нету свободного

      5
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 25 октября 2017, 17:48

      Дебил...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:58

      А мне в Манаку надо, шампаньерусом похмелиться - добавил Кока. Я свои имидж не меняю!

      1
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 25 октября 2017, 16:50

      Завидую Кокорину,спать на поле и при этом получать по восемь лямов деревянных за гол моя мечта

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 25 октября 2017, 16:23

      **** в 34 уйдет на пенсию и выспицца... а щас пусь бабло отрабатывает.. была б моя воля, я б еще хлыстом подгонял бы этих лентяев на тренировках

      2
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 25 октября 2017, 16:07

      За эти деньги, что ты получаешь, любой согласился не спать не отдыхать, хотя эт не про тебя, закрыл бы уж рот и не смешил народ. Трудяга пля

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 25 октября 2017, 16:03

      Иногда лучше молчать, чем говорить для болельщиков чушь...

      2
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