Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Завидую тем людям, которые могут просто лежать и спать»

Кокорин: «Завидую тем людям, которые могут просто лежать и спать»

25 октября 2017, 13:40
18

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что хотел бы в своей жизни иметь больше свободного времени. Футболист завидует людям, которые могут себе позволить никуда не спешить.

«Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать. После рождения ребенка жизнь сильно изменилась. Это нереальные чувства. Желаю всем почувствовать такие эмоции», — рассказал Кокорин.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Obojaemiy
1508930335
"....и получать 20 тыс рублей в месяц"..
Ответить
monser08
1508931043
ох не завидуй - трудно это
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508931252
После этого откровения многое встало на свои места.
Ответить
Garrincha58
1508932640
и этот умом не блещет
Ответить
SPARTAK 85
1508935590
Видимо поднапрягли его за этот сезон так, что завидовать стал.
Ответить
Патронташ
1508936617
Иногда лучше молчать, чем говорить для болельщиков чушь...
Ответить
Розарио Агро
1508936871
За эти деньги, что ты получаешь, любой согласился не спать не отдыхать, хотя эт не про тебя, закрыл бы уж рот и не смешил народ. Трудяга пля
Ответить
alp
1508937814
**** в 34 уйдет на пенсию и выспицца... а щас пусь бабло отрабатывает.. была б моя воля, я б еще хлыстом подгонял бы этих лентяев на тренировках
Ответить
Kotofey75
1508942912
Дебил...
Ответить
Полная Канистра
1508943029
ведь недавно ты же с дзюбашей лежал в халатике домашнем и над чечесом прикалывались и тут вы пахали Прям времени нету свободного
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
2
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
12
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
11
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+