Кокорин: «Завидую тем людям, которые могут просто лежать и спать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что хотел бы в своей жизни иметь больше свободного времени. Футболист завидует людям, которые могут себе позволить никуда не спешить.

«Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать. После рождения ребенка жизнь сильно изменилась. Это нереальные чувства. Желаю всем почувствовать такие эмоции», — рассказал Кокорин.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.