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    Тихонов — о слухах об увольнении: «Хочу передать привет тем, кто это пишет»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своем увольнении из клуба.

    «Это нормально, всегда так есть и будет. Если тренеры не дают определенные результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если людям не о чем писать или они очень сильно хотят себя проявить, тогда они пишут вот эти ничем не подкрепленные новости.

    Я хочу передать огромный привет тем людям, которые это пишут. Мы работаем, у нас полное доверие с ребятами, руководством. Наверное, те, кто это пишет, поступают неправильно», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что сегодня в интернете появилась информация о возможном увольнении Тихонова из «Крыльев», но позже она была опровергнута.

    «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице с 38-ю очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 01:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 11:24

      на слухи и желтизну вообще внимания обращать не нужно.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 октября 2017, 10:59

      "появилась информация о возможном увольнении" - так это не информация, а слух. называйте вещи своими именами, а то вася сказал, петя слышал и пошла звезда по кочкам.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 06:57

      Андрей если писаки пишут -значит твоя персона интересна людям.Просто не обращай внимание .Ждем в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 октября 2017, 06:52

      До встречи в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 05:20

      Удачи Андрей, собаки лают караван идёт.

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      Рейтинг: +371

      multi1984 25 октября 2017, 01:21

      Так большинство журналистов писать не умеет и только могут сенсации калякать для рейтинга.

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