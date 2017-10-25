Тихонов — о слухах об увольнении: «Хочу передать привет тем, кто это пишет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своем увольнении из клуба.

«Это нормально, всегда так есть и будет. Если тренеры не дают определенные результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если людям не о чем писать или они очень сильно хотят себя проявить, тогда они пишут вот эти ничем не подкрепленные новости.

Я хочу передать огромный привет тем людям, которые это пишут. Мы работаем, у нас полное доверие с ребятами, руководством. Наверное, те, кто это пишет, поступают неправильно», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня в интернете появилась информация о возможном увольнении Тихонова из «Крыльев», но позже она была опровергнута.

«Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице с 38-ю очками.