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  • Тихонов — о слухах об увольнении: «Хочу передать привет тем, кто это пишет»

Тихонов — о слухах об увольнении: «Хочу передать привет тем, кто это пишет»

25 октября 2017, 01:09
6

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своем увольнении из клуба.

«Это нормально, всегда так есть и будет. Если тренеры не дают определенные результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если людям не о чем писать или они очень сильно хотят себя проявить, тогда они пишут вот эти ничем не подкрепленные новости.

Я хочу передать огромный привет тем людям, которые это пишут. Мы работаем, у нас полное доверие с ребятами, руководством. Наверное, те, кто это пишет, поступают неправильно», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня в интернете появилась информация о возможном увольнении Тихонова из «Крыльев», но позже она была опровергнута.

«Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице с 38-ю очками.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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multi1984
1508883693
Так большинство журналистов писать не умеет и только могут сенсации калякать для рейтинга.
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DOCTOR PENALTY
1508898044
Удачи Андрей, собаки лают караван идёт.
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С@НЁК.
1508903535
До встречи в РФПЛ.
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Диктор
1508903832
Андрей если писаки пишут -значит твоя персона интересна людям.Просто не обращай внимание .Ждем в РФПЛ.
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Chesn0k
1508918385
"появилась информация о возможном увольнении" - так это не информация, а слух. называйте вещи своими именами, а то вася сказал, петя слышал и пошла звезда по кочкам.
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OfaZavr
1508919863
на слухи и желтизну вообще внимания обращать не нужно.
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