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    Серия А. «Интер» победил «Сампдорию» и вышел на первую строчку в таблице

    В матче 10-го тура чемпионата Италии «Интер» дома принимал «Сампдорию». Игра закончилась со счетом 3:2, дубль в этой встрече оформил нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.

    «Интер» поднялся на первую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков и обогнав «Наполи» на одно очко. Неаполитанцы сыграют свой матч 10-го тура против «Дженоа» завтра.

    Серия А. Чемпионат Италии. 10-й тур

    Интер – Сампдория – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 — Шкриниар, 18; 2:0 — Икарди, 32; 3:0 — Икарди, 55; 3:1 — Ковнацки, 64; 3:2 — Куальярелла, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 25 октября 2017, 01:09

      Юве потеснит все равно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 25 октября 2017, 00:41

      три штанги

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 25 октября 2017, 00:14

      Сампа слила первый тайм...и многовато

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 24 октября 2017, 23:54

      Forza . Icardi умница и сколько штанг и перекладин...

      2
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      Рейтинг: +18

      TaPaHTuHo 24 октября 2017, 23:52

      Серия А. «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил дубль

      0
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