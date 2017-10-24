Серия А. «Интер» победил «Сампдорию» и вышел на первую строчку в таблице

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Интер» дома принимал «Сампдорию». Игра закончилась со счетом 3:2, дубль в этой встрече оформил нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.

«Интер» поднялся на первую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков и обогнав «Наполи» на одно очко. Неаполитанцы сыграют свой матч 10-го тура против «Дженоа» завтра.

Серия А. Чемпионат Италии. 10-й тур

Интер – Сампдория – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 — Шкриниар, 18; 2:0 — Икарди, 32; 3:0 — Икарди, 55; 3:1 — Ковнацки, 64; 3:2 — Куальярелла, 85.

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