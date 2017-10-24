«Ювентус» хочет заполучить де Врея, но только как свободного агента

«Ювентус» намерен заполучить защитника «Лацио» Стефана де Врея. Примечательно, что туринский клуб, в частности главный тренер Массимилиано Аллегри, хотят сделать это бесплатно. В июне 2018 года у голландца истекает контракт с римлянами и стороны пока не продлили соглашение.

Тем не менее 25-летний игрок на данный момент ведет переговоры о продолжении сотрудничества с «бьянкочелести». Если по какой-то причине сторонам не удастся договориться, «старая синьора» будет готова заключить с футболистом договор.

Ранее также сообщалось об интересе к де Врею со стороны «Ливерпуля».