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    «Ювентус» хочет заполучить де Врея, но только как свободного агента

    «Ювентус» намерен заполучить защитника «Лацио» Стефана де Врея. Примечательно, что туринский клуб, в частности главный тренер Массимилиано Аллегри, хотят сделать это бесплатно. В июне 2018 года у голландца истекает контракт с римлянами и стороны пока не продлили соглашение.

    Тем не менее 25-летний игрок на данный момент ведет переговоры о продолжении сотрудничества с «бьянкочелести». Если по какой-то причине сторонам не удастся договориться, «старая синьора» будет готова заключить с футболистом договор.

    Ранее также сообщалось об интересе к де Врею со стороны «Ливерпуля».

    Источник: Goal.com

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    24.10.2017 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 октября 2017, 10:28

      такая политика Ювентуса

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