Билялетдинов назвал неслучайным выход «Локомотива» в лидеры турнирной таблицы РФПЛ

Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что железнодорожники неслучайно возглавили турнирную таблицу после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 14-го тура РФПЛ. «Зенит» свою встречу свел вничью с ЦСКА (0:0) и таким образом при равенстве очков позволил красно-зеленым сместить себя с первой строчки за счет дополнительных показателей.

«Чем-то шокирующим это не стало, потому что «Зенит», который стартовал бодро, тоже свои проблемы начал испытывать, не все гладко, как им показалось поначалу. Никто им безухабистой дороги не обещал, а «Локомотив» не без пробуксовки, но за счет характера. Несколько матчей было вырвано буквально на жилах за счет характера на последних минутах. Как говорится, «курочка по зернышку».

В то же время были и поражения – дома от «Тосно» и «Амкара», и эти проигрыши вполне логичное объяснение имели. Проблемы в атаке были и периодически появляются.

Взлет нельзя назвать чисто случайным. Команда бьется, с характером, ниже определенного уровня не опускается. Характер всегда отличал «Локомотив» начала 2000-х, конца 90-х. Пришло другое поколение футболистов, но базовые принципы не изменились, эта «жилка» осталась. Удержаться будет непросто. Плюс всегда присутствует элемент везения, хотя он не приходит к бездельникам. Кто работает, тому и улыбается удача», – сказал Билялетдинов.