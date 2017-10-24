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    Билялетдинов назвал неслучайным выход «Локомотива» в лидеры турнирной таблицы РФПЛ

    Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что железнодорожники неслучайно возглавили турнирную таблицу после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 14-го тура РФПЛ. «Зенит» свою встречу свел вничью с ЦСКА (0:0) и таким образом при равенстве очков позволил красно-зеленым сместить себя с первой строчки за счет дополнительных показателей.

    «Чем-то шокирующим это не стало, потому что «Зенит», который стартовал бодро, тоже свои проблемы начал испытывать, не все гладко, как им показалось поначалу. Никто им безухабистой дороги не обещал, а «Локомотив» не без пробуксовки, но за счет характера. Несколько матчей было вырвано буквально на жилах за счет характера на последних минутах. Как говорится, «курочка по зернышку».

    В то же время были и поражения – дома от «Тосно» и «Амкара», и эти проигрыши вполне логичное объяснение имели. Проблемы в атаке были и периодически появляются.

    Взлет нельзя назвать чисто случайным. Команда бьется, с характером, ниже определенного уровня не опускается. Характер всегда отличал «Локомотив» начала 2000-х, конца 90-х. Пришло другое поколение футболистов, но базовые принципы не изменились, эта «жилка» осталась. Удержаться будет непросто. Плюс всегда присутствует элемент везения, хотя он не приходит к бездельникам. Кто работает, тому и улыбается удача», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2017 16:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 24 октября 2017, 19:17

      Дерзайте...

      -1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 19:16

      *Для этого состава Локо настал момент истины. Все амбициозные. Некоторые чересчур. Вот теперь доказывайте, стоите вы аргентинцев или нет. Команда вы или каждый сам по себе.

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 октября 2017, 17:55

      тяжело будет...все-таки у соперников составы посильнее. А с другой стороны у нас есть Палыч!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 24 октября 2017, 17:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      очень слабая команда и особенно тренер! в итоге будет 8 ой!

      -4
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 24 октября 2017, 16:52

      Отдайте Шпалычу чемпионство!!! Заслужил!!! Пускай уже отдыхает, ну правда , сколько можно то на его горбушке выезжать!?

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