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    Ринат Билялетдинов: «Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото?»

    Известный специалист Ринат Билялетдинов считает, что в матче 15-го тура «Локомотив» сможет дать настоящий бой «Зениту» на выезде. По его словам, для этого у столичного клуба есть все необходимое.

    Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени.

    – В чем сила этого «Локомотива»?

    – Как вам сказать... Я никем не восхищаюсь – ни одним клубом в нашем чемпионате. Есть команды, укомплектованные более классными игроками. К ним я отношу и «Локомотив». Есть коллективы, выезжающие за счет бойцовских качеств.

    – Спрошу по-другому. Такая команда Семина способна в ближайшем туре дать бой «Зениту» в Питере?

    – Да. Почему бы и нет? Все реально. Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото? Железнодорожники дадут настоящий бой «Зениту».

    – А в чем, кстати, феномен «Зенита»?

    – Не знаю всей внутренней кухни. Поначалу питерцы производили довольно сильное впечатление. А затем, видимо, наступило какое-то самоуспокоение на фоне моральной усталости. Кроме того, успехи в Лиге Европы где-то играют с ними злую шутку. Но наш чемпионат очень коварный. Чуть зазеваешься, начнешь почивать на лаврах и сразу получишь по ушам.

    – То есть дело в психологии?

    – Да. Желание где-то сыграть академично уже несколько раз оборачивалось для команды потерей очков. И питерцы растеряли свой запас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 10:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11358

      alp 24 октября 2017, 15:48

      да, есть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 октября 2017, 15:06

      Должны в первой 5ке быть, если быть более объективны то цска с зенитом будут сто % выше в таблице! Да и у Спартака налаживается игра потихоньку, так что посмотри!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 октября 2017, 13:05

      У нас задача быть в пятёрке, мы играем и не паримся! Переживают только кони и мясо, которые не смотря на все их проблемы почему-то считают, что каждый год должны становится чемпионами

      2
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      ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > KalterJax 24 октября 2017, 14:08

      лига чемпионов уже показала who is who

      1
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      Рейтинг: +4915

      neveldomha 24 октября 2017, 12:48

      29 октября посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 24 октября 2017, 12:21

      Максим серебро, а так в пятерке

      1
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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 24 октября 2017, 11:05

      Да...Василий Уткин и Уфа :))

      -1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > mishavandit 24 октября 2017, 13:50

      и Я ))

      1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > Берёза В. 24 октября 2017, 16:36

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      -1
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