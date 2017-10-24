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  • Ринат Билялетдинов: «Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото?»

Ринат Билялетдинов: «Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото?»

24 октября 2017, 10:44
9

Известный специалист Ринат Билялетдинов считает, что в матче 15-го тура «Локомотив» сможет дать настоящий бой «Зениту» на выезде. По его словам, для этого у столичного клуба есть все необходимое.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени.

– В чем сила этого «Локомотива»?

– Как вам сказать... Я никем не восхищаюсь – ни одним клубом в нашем чемпионате. Есть команды, укомплектованные более классными игроками. К ним я отношу и «Локомотив». Есть коллективы, выезжающие за счет бойцовских качеств.

– Спрошу по-другому. Такая команда Семина способна в ближайшем туре дать бой «Зениту» в Питере?

– Да. Почему бы и нет? Все реально. Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото? Железнодорожники дадут настоящий бой «Зениту».

– А в чем, кстати, феномен «Зенита»?

– Не знаю всей внутренней кухни. Поначалу питерцы производили довольно сильное впечатление. А затем, видимо, наступило какое-то самоуспокоение на фоне моральной усталости. Кроме того, успехи в Лиге Европы где-то играют с ними злую шутку. Но наш чемпионат очень коварный. Чуть зазеваешься, начнешь почивать на лаврах и сразу получишь по ушам.

– То есть дело в психологии?

– Да. Желание где-то сыграть академично уже несколько раз оборачивалось для команды потерей очков. И питерцы растеряли свой запас.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Билялетдинов Ринат
Комментарии (9)
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mishavandit
1508832351
Да...Василий Уткин и Уфа :))
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kepим
1508836916
Максим серебро, а так в пятерке
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neveldomha
1508838532
29 октября посмотрим.
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KalterJax
1508839527
У нас задача быть в пятёрке, мы играем и не паримся! Переживают только кони и мясо, которые не смотря на все их проблемы почему-то считают, что каждый год должны становится чемпионами
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4agaaa
1508846805
Должны в первой 5ке быть, если быть более объективны то цска с зенитом будут сто % выше в таблице! Да и у Спартака налаживается игра потихоньку, так что посмотри!
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alp
1508849309
да, есть.
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