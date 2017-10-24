Ринат Билялетдинов: «Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото?»

Известный специалист Ринат Билялетдинов считает, что в матче 15-го тура «Локомотив» сможет дать настоящий бой «Зениту» на выезде. По его словам, для этого у столичного клуба есть все необходимое.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени.

– В чем сила этого «Локомотива»?

– Как вам сказать... Я никем не восхищаюсь – ни одним клубом в нашем чемпионате. Есть команды, укомплектованные более классными игроками. К ним я отношу и «Локомотив». Есть коллективы, выезжающие за счет бойцовских качеств.

– Спрошу по-другому. Такая команда Семина способна в ближайшем туре дать бой «Зениту» в Питере?

– Да. Почему бы и нет? Все реально. Кто-то еще сомневается в том, что «Локомотив» будет бороться за золото? Железнодорожники дадут настоящий бой «Зениту».

– А в чем, кстати, феномен «Зенита»?

– Не знаю всей внутренней кухни. Поначалу питерцы производили довольно сильное впечатление. А затем, видимо, наступило какое-то самоуспокоение на фоне моральной усталости. Кроме того, успехи в Лиге Европы где-то играют с ними злую шутку. Но наш чемпионат очень коварный. Чуть зазеваешься, начнешь почивать на лаврах и сразу получишь по ушам.

– То есть дело в психологии?

– Да. Желание где-то сыграть академично уже несколько раз оборачивалось для команды потерей очков. И питерцы растеряли свой запас.