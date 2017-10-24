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  • Ринат Билялетдинов: «Могу лишь очень осторожно похвалить Миранчуков»

Ринат Билялетдинов: «Могу лишь очень осторожно похвалить Миранчуков»

24 октября 2017, 08:18
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает победу «Локомотива» над «Краснодаром» закономерной. Как и лидерство в чемпионате России после 14-ти туров.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Краснодар» в рамках 14-го тура РФПЛ со счетом 2:0.

– «Локомотив» – лидер. Поверили бы в такое перед началом сезона?

– А почему нет? В нашем чемпионате может быть всякое. «Локо» изначально причислялся к фаворитам.

– Команда Семина по делу переиграла «Краснодар»?

– Да, победа если и не по всем статьям, то по многим. Гости владели мячом, но что-то утрачено в их атакующих действиях. Не хочется сбиваться на личности. Но почему-то было очень мало ударов у «быков». В целом оборона «Локо» справлялась. Скорее хозяева могли еще и увеличить счет, чем пропустить.

– Но ведь был же сейв Гильерме после выстрела Жоаузиньо.

– Да. Но «Краснодар» свой шанс не использовал, а «Локо» моменты реализовал и смотрелся содержательнее.

– Игравший слева в обороне Лысов своим шансом воспользовался на все сто?

– Это лучше спросить у Семина, выполнил ли парень задание на матч. Могу лишь сказать, что его забег привел к первому голу – пусть там и партнеры помогли, и рикошет. Пробежал такую большую дистанцию. Значит, функционально готов, понимает игру.

– Семин выделил двух футболистов – Алексея Миранчука и Фарфана. Перуанец на острие выглядит предпочтительнее Эдера?

– На мой взгляд, да. Эдер чуть медленнее думает. Фарфан поострее, покреативнее.

– Что скажете о Миранчуках?

– Могу лишь очень осторожно их похвалить. Я никогда никем не восхищаюсь.

– Вот как?

– Да. Восхищение у меня вызывают только Месси и Криштиану Роналду (смеется). А Миранчуки? Буду краток: «Верной дорогой идете, товарищи». На этом пока все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Билялетдинов Ринат
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bumer_moscow
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