Черчесов проголосовал за Зидана и Роналду, оба выиграли призы ФИФА

ФИФА опубликовала выбор тренеров национальных команд в номинациях «лучший тренер года» и «лучший игрок года».

Тренеры сборных отдавали по пять очков главному фавориту, три – второму месту, одно – третьему.

Первым выбором главного тренера сборной России Станислава Черчесова был победитель номинации Зинедин Зидан. Три очка Черчесов отдал Йоахиму Леву (сборная Германии), одно – Антонио Конте («Челси»).

Напомним, «Реал» под руководством Зидана в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Примеру и Кубок Испании.

Среди игроков 54-летний специалист выбрал Криштиану Роналду (5 очков), Джанлуиджи Буффона (3) и Лионеля Месси (1). Приз достался португальцу.

Статистика голосов в номинации «лучший тренер года».

Статистика голосов в номинации «лучший игрок года».