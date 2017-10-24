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  • Черчесов проголосовал за Зидана и Роналду, оба выиграли призы ФИФА

Черчесов проголосовал за Зидана и Роналду, оба выиграли призы ФИФА

24 октября 2017, 00:11
5

ФИФА опубликовала выбор тренеров национальных команд в номинациях «лучший тренер года» и «лучший игрок года».

Тренеры сборных отдавали по пять очков главному фавориту, три – второму месту, одно – третьему.

Первым выбором главного тренера сборной России Станислава Черчесова был победитель номинации Зинедин Зидан. Три очка Черчесов отдал Йоахиму Леву (сборная Германии), одно – Антонио Конте («Челси»).

Напомним, «Реал» под руководством Зидана в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Примеру и Кубок Испании.

Среди игроков 54-летний специалист выбрал Криштиану Роналду (5 очков), Джанлуиджи Буффона (3) и Лионеля Месси (1). Приз достался португальцу.

Статистика голосов в номинации «лучший тренер года».

Статистика голосов в номинации «лучший игрок года».

Источник: ФИФА
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Франция Россия Черчесов Станислав Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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VeniaminS
1508793842
Нормально!!!
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insider_retro
1508793927
Когда же за наших будут вот так голосовать в разных номинациях??!...
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Almazovich
1508794024
Молодцы и Зидан и Роналду!!!
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panmon
1508826709
Как будто другие варианты были где-то. Это ж не прошлый год когда Португальцы ЧЕ взяли. Тут очевидно все
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kotmyshka
1508829849
Угадал...
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