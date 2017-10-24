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    Черчесов проголосовал за Зидана и Роналду, оба выиграли призы ФИФА

    ФИФА опубликовала выбор тренеров национальных команд в номинациях «лучший тренер года» и «лучший игрок года».

    Тренеры сборных отдавали по пять очков главному фавориту, три – второму месту, одно – третьему.

    Первым выбором главного тренера сборной России Станислава Черчесова был победитель номинации Зинедин Зидан. Три очка Черчесов отдал Йоахиму Леву (сборная Германии), одно – Антонио Конте («Челси»).

    Напомним, «Реал» под руководством Зидана в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Примеру и Кубок Испании.

    Среди игроков 54-летний специалист выбрал Криштиану Роналду (5 очков), Джанлуиджи Буффона (3) и Лионеля Месси (1). Приз достался португальцу.

    Статистика голосов в номинации «лучший тренер года».

    Статистика голосов в номинации «лучший игрок года».

    Источник: ФИФА

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    24.10.2017 00:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 октября 2017, 10:24

      Угадал...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 октября 2017, 09:31

      Как будто другие варианты были где-то. Это ж не прошлый год когда Португальцы ЧЕ взяли. Тут очевидно все

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 октября 2017, 00:27

      Молодцы и Зидан и Роналду!!!

      1
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      Рейтинг: +70679

      insider_retro 24 октября 2017, 00:25

      Когда же за наших будут вот так голосовать в разных номинациях??!...

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 октября 2017, 00:24

      Нормально!!!

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