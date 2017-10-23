Буффон: «В 2018 году хочу завершить карьеру на победной ноте»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в номинации ФИФА «лучший вратарь 2017 года».

«Я очень рад, ведь получить такую награду – огромная честь. Особенно в моем возрасте. Я горжусь этим. Хочу поблагодарить клуб, тренера и партнеров по команде. Именно они сделали все, чтобы мое достижение стало возможным. Благодарю всех, кто голосовал за меня.

Думаю, прошлый сезон был фантастическим как для «Ювентуса», так и для меня одного. Тем не менее, нам чего-то не хватило для победы в Европе (проиграли «Реалу» в финале ЛЧ – прим. «Бомбардира»). Надеюсь, в следующем году мы сможем выступить лучше. Это касается и национальной сборной, ведь я хотел бы завершить карьеру на победной ноте», – сказал 39-летний итальянец в эфире FIFA TV.

В прошлом сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла Серию А и Кубок Италии.