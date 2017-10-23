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    Буффон: «В 2018 году хочу завершить карьеру на победной ноте»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в номинации ФИФА «лучший вратарь 2017 года».

    «Я очень рад, ведь получить такую награду – огромная честь. Особенно в моем возрасте. Я горжусь этим. Хочу поблагодарить клуб, тренера и партнеров по команде. Именно они сделали все, чтобы мое достижение стало возможным. Благодарю всех, кто голосовал за меня.

    Думаю, прошлый сезон был фантастическим как для «Ювентуса», так и для меня одного. Тем не менее, нам чего-то не хватило для победы в Европе (проиграли «Реалу» в финале ЛЧ – прим. «Бомбардира»). Надеюсь, в следующем году мы сможем выступить лучше. Это касается и национальной сборной, ведь я хотел бы завершить карьеру на победной ноте», – сказал 39-летний итальянец в эфире FIFA TV.

    В прошлом сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла Серию А и Кубок Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 23:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 24 октября 2017, 21:54

      Можно-бы было ещё годик в клубе и поиграть....

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 октября 2017, 11:26

      Буффон красава вообще)) играть 20 лет на самом высоком уровне не каждому под силу

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 11:25

      Желаю что бы все так и получилось, а все равно жаль что конец карьеры такого выдающегося игрока.

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 октября 2017, 09:53

      Удачи, у тебя все получится!!

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 октября 2017, 05:19

      Уже давно пора разобраться Галицкому с Шалимовым.

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 24 октября 2017, 01:24

      Слова истинного джентельмена и победителя!!!

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 октября 2017, 00:14

      Было бы красиво... Но вряд ли...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 октября 2017, 00:06

      Воротчик классный , но не Лев Яшин .........

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 23:56

      * Удачи! Победа придёт!

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