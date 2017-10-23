Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Буффон: «В 2018 году хочу завершить карьеру на победной ноте»

23 октября 2017, 23:26
9

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в номинации ФИФА «лучший вратарь 2017 года».

«Я очень рад, ведь получить такую награду – огромная честь. Особенно в моем возрасте. Я горжусь этим. Хочу поблагодарить клуб, тренера и партнеров по команде. Именно они сделали все, чтобы мое достижение стало возможным. Благодарю всех, кто голосовал за меня.

Думаю, прошлый сезон был фантастическим как для «Ювентуса», так и для меня одного. Тем не менее, нам чего-то не хватило для победы в Европе (проиграли «Реалу» в финале ЛЧ – прим. «Бомбардира»). Надеюсь, в следующем году мы сможем выступить лучше. Это касается и национальной сборной, ведь я хотел бы завершить карьеру на победной ноте», – сказал 39-летний итальянец в эфире FIFA TV.

В прошлом сезоне команда Массимилиано Аллегри выиграла Серию А и Кубок Италии.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Италия Буффон Джанлуиджи
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508792183
* Удачи! Победа придёт!
Ответить
VikNMar
1508792805
Воротчик классный , но не Лев Яшин .........
Ответить
TY13R
1508793262
Было бы красиво... Но вряд ли...
Ответить
TAGANROG 161
1508797472
Слова истинного джентельмена и победителя!!!
Ответить
КЭТиК
1508811562
Уже давно пора разобраться Галицкому с Шалимовым.
Ответить
Dimon013
1508828020
Удачи, у тебя все получится!!
Ответить
OfaZavr
1508833507
Желаю что бы все так и получилось, а все равно жаль что конец карьеры такого выдающегося игрока.
Ответить
Dizayner
1508833572
Буффон красава вообще)) играть 20 лет на самом высоком уровне не каждому под силу
Ответить
ПаХан638
1508871275
Можно-бы было ещё годик в клубе и поиграть....
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
4
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
11
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
9
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
11:23
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+