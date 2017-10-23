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    Бонуччи: «Роналду – лучший игрок мира на данный момент»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду.

    «Думаю, Криштиану Роналду – лучший игрок мира на данный момент. Он способен повлиять на результат любого матча. Когда мы играли в Кардиффе в финале Лиги чемпионов(«Ювентус» – «Реал» – 1:4 в прошлом сезоне– прим. «Бомбардира»), он доказал, что хочет оставаться на вершине», – сказал 30-летний игрок сборной Италии.

    Бонуччи пополнил состав «россонери» в июле, перейдя из «Ювентуса» за 42 миллиона евро после семи лет выступлений. В новом клубе на его счету один голевой пас в 14-ти встречах всех турниров.

    Ранее Бонуччи и Роналду попали в список 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

    32-летний португалец в текущем сезоне забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти играх.

    Источник: ФИФА

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    23.10.2017 19:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 24 октября 2017, 14:36

      Буффон в этом году молоток лучшим вратарем лиги чемпионов стал и лучшим вратарем планеты

      -1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 23 октября 2017, 20:57

      Так еще можно сказать про Месси, Неймаре,Мбаппе,Левандовски и так далее.. Нападающий должны влиять на результат.. Да и о вратарях так можно говорить,они тоже влияют.. Да и о Бонуччи можно так сказать.Сплавили в Милан,из-за большой зп попадает в состав,Милан играет плохо в защите-вывод-Бонуччи влияет на каждый матч…

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 октября 2017, 20:55

      Истину говорит)

      -3
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      Рейтинг: +148

      grafff 23 октября 2017, 20:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      такой же лучший как и бонуччи защитник

      -5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 октября 2017, 19:52

      Это верно,но интересно посмотреть его не в ТОПе!

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