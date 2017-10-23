Бонуччи: «Роналду – лучший игрок мира на данный момент»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду.

«Думаю, Криштиану Роналду – лучший игрок мира на данный момент. Он способен повлиять на результат любого матча. Когда мы играли в Кардиффе в финале Лиги чемпионов(«Ювентус» – «Реал» – 1:4 в прошлом сезоне– прим. «Бомбардира»), он доказал, что хочет оставаться на вершине», – сказал 30-летний игрок сборной Италии.

Бонуччи пополнил состав «россонери» в июле, перейдя из «Ювентуса» за 42 миллиона евро после семи лет выступлений. В новом клубе на его счету один голевой пас в 14-ти встречах всех турниров.

Ранее Бонуччи и Роналду попали в список 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

32-летний португалец в текущем сезоне забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти играх.