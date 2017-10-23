Гвардиола: «Невозможно идти без поражений в стольких турнирах, рано или поздно «Манчестер Сити» проиграет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение насчет беспроигрышной серии «горожан» в нынешнем сезоне. Во всех турнирах «Сити» в текущей кампании провел 13 матчей, из которых в 12 одержал победы и лишь однажды сыграл вничью.

«Все эти рекорды… Я знаю, что люди любят статистику и постоянно сравнивают одно с другим. Я счастлив, что нам удалось выиграть 11 раз подряд, ведь мы показали, что можем сделать подобное. Но это все.

Закончить сезон непобедимыми? Этого не произойдет. «Манчестер Сити» принимает участие во многих турнирах и проводит большое количество матчей. И победить с подобным рекордом – звучит смешно.

Настанет момент, когда у нас начнется спад. И тогда мне будет любопытно. Это будет проверкой для меня и игроков. Посмотрим, как мы отреагируем на данную ситуацию.

Даже «Голден Стэйт» в НБА иногда проигрывают. Все команды терпят поражения, в нашем случае это также случится», – сказал Гвардиола.