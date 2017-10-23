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    Гвардиола: «Невозможно идти без поражений в стольких турнирах, рано или поздно «Манчестер Сити» проиграет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение насчет беспроигрышной серии «горожан» в нынешнем сезоне. Во всех турнирах «Сити» в текущей кампании провел 13 матчей, из которых в 12 одержал победы и лишь однажды сыграл вничью.

    «Все эти рекорды… Я знаю, что люди любят статистику и постоянно сравнивают одно с другим. Я счастлив, что нам удалось выиграть 11 раз подряд, ведь мы показали, что можем сделать подобное. Но это все.

    Закончить сезон непобедимыми? Этого не произойдет. «Манчестер Сити» принимает участие во многих турнирах и проводит большое количество матчей. И победить с подобным рекордом – звучит смешно.

    Настанет момент, когда у нас начнется спад. И тогда мне будет любопытно. Это будет проверкой для меня и игроков. Посмотрим, как мы отреагируем на данную ситуацию.

    Даже «Голден Стэйт» в НБА иногда проигрывают. Все команды терпят поражения, в нашем случае это также случится», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    23.10.2017 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 23:20

      Кажется Пеп дрогнул..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 23 октября 2017, 16:39

      Рекорд Арсенала никто не повторит!

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